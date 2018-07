F1 LIVE, Qualifiche GP Ungheria in DIRETTA: si comincia. La griglia di partenza in tempo reale

Alle ore 15.00 scatteranno le qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. All’Hungaroring si definisce la griglia di partenza e si assegna l’ambita pole position: tutti vogliono scattare la prima piazzola visto che sul tracciato magiaro è davvero molto difficile. Si preannuncia un pomeriggio rovente, le qualifiche saranno davvero molto combattute visto che ci sono ben sei piloti in grado di lottare per la prima fila e a fare la differenza saranno i centesimi: non si può lasciare nulla al caso, la tensione regna sovrana nell’ultimo weekend prima della pausa estiva.

La Ferrari e la Red Bull sembrano avere qualcosina in più rispetto alla Mercedes che però come sempre è in grado di piazzare la zampata quando conta. Sebastian Vettel ha impressionato nelle prove libere e ora vuole la pole position dopo l’errore in Germania che lo ha fatto crollare in classifica generale. Lewis Hamilton è però pronto a una nuova battaglia e non si tirerà indietro. Max Verstappen e Dani Ricciardo potrebbero essere gli arbitri della contesa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.08 Anche Raikkonen rientra e monta le ultrasoft, mentre Vettel rimane fuori con le intermedie.

15.07 VETTEEEEEEL! PAZZESCOOOOOOO! 1:25.176, disintegrato il tempo di Raikkonen di otto decimi. Ricciardo terzo in 1:26.257, appena davanti a Verstappen. Poi Hamilton.

15.07 Leclerc monta le ultrasoft, vediamo se riuscirà a migliorarsi. La pista è asciutta.

15.07 Verstappen risale in terza posizione in 1:26.361, quattro decimi da Raikkonen.

15.06 Dunque doppietta Ferrari al comando con Raikkonen che precede di Vettel di 4 decimi. Poi Hamilton, Hulkenberg e Bottas.

15.04 Siamo comunque vicini al punto di crossover, la pista è praticamente asciutta.

15.04 Ecco Vettel, secondo a 3 decimi da Raikkonen in 1:26.303. Mezzo secondo meglio di Hamilton, Bottas quinto anticipato anche da Hulkenberg.

15.03 Fantastica risposta di Kimi Raikkonen! Primo con 1:25.988, nove decimi di Hamilton. Aspettiamo Vettel.

15.03 Lewis Hamilton fa meglio in 1:26.847.

15.03 Valtteri Bottas subito al comando in 1:27.245.

15.02 La pista però sembra abbastanza asciutta come dice Bottas, magari qualcuno azzarderà subito le slick.

15.01 La situazione cambia da settore a settore, bisogna piazzare subito il tempo.

15.00 SEMAFORO VERDE! Sono subito tutti in pista, c’è paura per il meteo.

14.59 Guardate che cielo minaccioso. Si incomincia con gomme intermedie. Un minuto al semaforo verde.

14.58 Si è trattato di un temporale, la pista si sta già asciugando.

14.57 Le mescole a disposizione sono medie, soft e ultrasoft. Le medie non verranno verosimilmente impiegate, bisognerà vedere quali saranno le strategie: Red Bull e Mercedes potrebbero provare a superare il taglio con le soft.

14.57 Queste le condizioni meteo aggiornate.

Condiciones metereológicas para la Quali, se viene una clasificación interesante. 👀🌧#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/YUAalCXQVf — Fórmula 1 Latino (@_F1Latino) July 28, 2018

14.56 Piove in alcuni tratti della pista, questo potrebbe scombussolare tutti i piani.

14.54 Sebastian Vettel è il grande favorito per la conquista della pole position. Il pilota della Ferrari ha dominato FP2 e FP3, strepitoso sul giro secco ed ottimo anche sul passo gara con le ultrasoft: vuole subito riscattare l’errore commesso in Germania.

14.52 Le qualifiche inizieranno alle ore 15.00: si definisce la griglia di partenza e si assegna l’ambita pole position.

14.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1.

FOTOCATTAGNI