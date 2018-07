F1 LIVE, GP Germania in DIRETTA: programma sabato 21 luglio. Orari di FP3 e qualifiche. Come vederle in tv

È tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. Dopo la prima giornata di prove libere di ieri, nella quale è emerso Max Verstappen, tutto torna in bilico con Mercedes e Ferrari che proveranno, come al solito, a fare la voce grossa al sabato. Sul tracciato di Hockenheim sono in programma le terze prove libere, che prederanno le qualifiche, con l’incognita meteo dietro l’angolo. Le previsioni, infatti, parlano di rischio pioggia in concomitanza con l’inizio della Q1 e potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola.

Come seguire il sabato del GP di Germania in tv?

Come consuetudine il fine settimana di Hockenheim sarà visibile su Sky Sport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 206). In chiaro si potrà vedere una replica delle qualifiche su TV8, canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre.

Quale sarà il programma del sabato di Hockenheim?

SABATO 21 LUGLIO

ore 12.00-13.00 Prove Libere 3 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00 Qualifiche – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Quale sarà la programmazione di TV8?

Ore 20.00 Differita Qualifiche

A che ora saranno visibili le repliche?

ore 16.40, 19.00, 22.20 e 00.00 Replica qualifiche su SkySportF1

ore 16.40 Replica su SkySport1

Su OA Sport?

Il nostro sito vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni per non perdervi nemmeno un istante del sabato del Gran Premio di Germania.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI