F1 LIVE, Gara GP Ungheria in DIRETTA: partenza super di Hamilton, Vettel è terzo

Alle ore 15.10 scatterà il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo all’Hungaroring dove andrà in scena l’ultima gara prima della pausa estiva: non sono ammessi errori sul tracciato magiaro, siamo in un momento decisivo del campionato e tutti puntano al massimo risultato. Soprattutto in casa Ferrari: dopo la pioggia scesa in qualifica, le Rosse sono state relegate in seconda fila e dunque sono chiamate e una clamorosa rimonta in gara per cercare di ribaltare la situazione nei confronti delle scatenate Mercedes.

Il Cavallino Rampante è più performante sull’asciutto e ha dimostrato di avere un miglior passo gara ma sarà davvero difficile sorpassare su un circuito così angusto: Kimi Raikkonen e soprattutto Sebastian Vettel devono inventarsi delle magie per mettere in difficoltà Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Si preannuncia grande spettacolo fin dalla partenza dove il tedesco cercherà uno scatto di lusso dalla quarta piazza per provare a insidiare il Campione del Mondo fin dalle prime curve: dovrà davvero superarsi per riscattare l’errore commesso in Germania ed evitare di perdere troppo terreno nella classifica generale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.10. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza













7° giro/70 Virtual-safety car in questa fase.

6° giro/70 Ora Hamilton si mette subito a gestire e guadagna “solo” 4 decimi su Bottas e Vettel. SI RITIRA VERSTAPPEN che via radio grida: “No power!”.

5° giro/70 Continua a martellare Hamilton. E’ in totale fiducia, apparentemente imbattibile. 3″4 su Bottas e 4″5 su Vettel. Raikkonen già a 6 secondi. Poi Verstappen, Gasly, Magnussen, Sainz, Hartley, Huleknberg e Alonso.

4° giro/70 Scatenato Hamilton, sta dando tutto in questa fase per scappare via. 2″3 su Bottas, 3″8 su Vettel.

3° giro/70 Hamilton scappa con il giro record. Bottas a 1″7, Vettel già a 3″1, Raikkonen a 4″3. Ricordiamo che Vettel ha gomme più dure rispetto a Hamilton e Bottas, dunque si fermerà dopo. Per questo è fondamentale non perdere troppo ora.

2° giro/70 Hamilton si trova nella miglior posizione possibile. Ora dipende tutto da lui. Alle sue spalle Bottas, Vettel, Raikkonen, Verstappen e Gasly. Solo 16° Ricciardo, si ritira Leclerc con l’Alfa-Sauber.

1° giro/70 PARTITI! Hamilton tiene la testa davanti a Bottas. Battaglia tra Vettel e Raikkonen, passa il tedesco che è terzo.

15.10 Giro di ricognizione.

15.09 Hamilton, Bottas e Raikkonen partiranno con le gomme ultrasoft. Vettel invece cambia strategia e scatterà con le soft, dunque il tedesco prevede di sostenere una prima parte di gara più lunga.

15.08 Questa pista non diciamo che sia come quella di Montecarlo, ma ci andiamo vicini….Sorpassare in pista è quasi impossibile. Per questo la Ferrari dovrà inventarsi davvero una magia per strappare una vittoria che sembra già nelle mani di Lewis Hamilton. Nello sport, e soprattutto nella F1, mai dire mai…

15.06 Attenzione alla temperatura. Sono ben 60 i gradi percepiti sull’asfalto. Il degrado delle gomme risulterà decisivo come di consueto.

15.04 Saranno 70 i giri da percorrere. Una gara infinita. Vedremo se anche oggi sarà protagonista la safety-car.

15.03 Tra pochi istanti conosceremo anche le strategie. Chi partirà con le ultrasoft e chi con le soft? Lotta tra Ferrari e Mercedes anche sotto questo punto di vista. Momento cruciale già prima del via.

Uno sguardo alla classifica dei plurivincitori del GP di Ungheria.

Most wins in Hungary 5 Hamilton

2 Vettel

1 Alonso, Raikkonen, Ricciardo Who are you backing today?#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/0vrvOZX5s9 — Formula 1 (@F1) July 29, 2018

15.00 Dieci minuti alla gara, ormai è tutto pronto!

14.58 Dalla pole position alla prima curva c’è diversa strada da percorrere dunque Lewis Hamilton dovrà stare attento fin da subito agli attacchi degli avversarie. Le Ferrari dovranno provarci fin da subito, Vettel si gioca una fetta importante di campionato in questa circostanza. Non sono ammessi passi falsi.

14.58 TEMPERATURE ROVENTI. Come avevamo ampiamente anticipato fa caldissimo all’Hungaroring. Questo potrebbe essere un vantaggio per la Ferrari, staremo a vedere se le Rosse riusciranno a confezionare un miracolo dalla seconda fila.

14.58 Oggi saranno fondamentali anche le seconde guide di Mercedes e Ferrari. Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen scatteranno in seconda e terza posizione.

14.56 Sebastian Vettel deve invece recuperare dalla quarta posizione. Il tedesco sembrava il grande favorito della vigilia ma la pioggia in qualifica ha rovinato i piani. Oggi serve un’impresa, siamo in un momento fondamentale della stagione.

14.54 Lewis Hamilton scatterà dalla pole position dove aver sfruttato al meglio la pioggia caduta in qualifica. Il Campione del Mondo cercherà subito l’allungo, vuole vincere per guadagnarsi un vantaggio importante in classifica generale.

14.52 La gara inizierà alle ore 15.10, si corre sull’angusto tracciato dell’Hungaroring.

14.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima prova del Mondiale F1.

