F1, Mondiale 2018: inizia la pausa estiva! Un mese senza gare, quando si ricomincia? Prima ci sono i Test…

Il Mondiale 2018 di Formula Uno si prende una pausa estiva dopo il GP di Ungheria, il Circus ora si godrà tre meritate settimane di riposo prima di tornare in pista a fine agosto quando si volerà sul mitico tracciato di Spa. Sarà proprio il GP del Belgio a segnare la ripartenza del Mondiale F1 dopo le vacanze quando inizierà il rush finale del campionato: mancheranno nove gare al termine della stagione, il Mondiale F1 entrerà nel vivo e il duello tra Ferrari e Mercedes sarà sempre più rovente. Il corpo a corpo tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si preannuncia altamente spettacolare e ne vedremo sicuramente delle belle, le emozioni non mancheranno.

Prima di andare sotto l’ombrellone, però, diversi piloti si fermeranno all’Hungaroring per gli ultimi test stagionali: ultime due giornate (16 ore complessive) a disposizione dei team per provare delle componenti e per perfezionare le monoposto in vista della seconda parte di stagione. L’appuntamento con i test di Ungheria è per martedì 31 luglio e mercoledì 1° agosto, poi davvero inizieranno le vacanze e si tornerà in pista soltanto venerdì 24 agosto con le prove libere del GP del Belgio, l’appuntamento che precede il GP di Italia a Monza (la gara domenica 2 settembre). Di seguito il calendario completo del Mondiale F1 con tutti gli appuntamenti tra test, pausa estiva e prossime gare dopo le vacanze.

CALENDARIO MONDIALE F1 (TEST, PAUSA ESTIVA, RITORNO IN GARA):

31 luglio e 1° agosto: Test Ungheria 2018

2-23 agosto: Pausa estiva

24-26 agosto: GP Belgio 2018

31 agosto – 2 settembre: GP Italia 2018













FOTOCATTAGNI