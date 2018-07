F1, GP Ungheria 2018: come rivedere la gara. L’orario della differita su TV8. Gratis e in chiaro

Vi siete persi il GP di Ungheria 2018? Non siete riusciti a vedere in diretta la gara dell’Hungaroring? Avete mancato l’appuntamento live con la dodicesima tappa del Mondiale F1? Magari oggi pomeriggio vi stavate godendo un pomeriggio di relax oppure non potevate contare su Sky e dunque non siete riusciti a vedere la gara ma nessuna paura: potrete recuperare tranquillamente nelle prossime ore.

Il GP di Ungheria 2018 sarà trasmesso in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.30 oppure potrete anche godervi le repliche previste su Sky Sport F1. Di seguito tutte le indicazioni per vedere il GP di Ungheria 2018 in differita tv o in replica.

GP UNGHERIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIFFERITA E REPLICA TV E STREAMING

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 21.15.

Previste le repliche su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00 e nel rullo notturno.













FOTOCATTAGNI