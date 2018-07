F1 LIVE, DIRETTA GP Austria 2018: la gara minuto per minuto. Vettel cerca la rimonta

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria, nona prova del Mondiale di Formula Uno 2018. La Mercedes si prepara da una posizione assai privilegiata: prima fila e pole d Valtteri Bottas. Lewis Hamilton è stato messo dietro ma anche le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Il Cavallino Rampante, reduce dal non troppo positivo round di Le Castellet (Francia), aveva in mente di porre termine al momento di difficoltà ma il time-attack ha premiato ancora una volta il team di Brackley. Servirà, dalla seconda fila, una partenza decisa e poi si vedrà anche se la penalizzazione comminata a Vettel, per aver danneggiato Carlos Sainz (nel suo giro in Q2), inciderà sull’esito finale. Red Bull tagliata fuori dai giochi, se non ci dovessero essere variazioni meteorologiche.

Si comincia alle 15.10.

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE DEL GP D’AUSTRIA