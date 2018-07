F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Gran Bretagna: 16 successi per la Rossa, ma solo uno negli ultimi 10 anni

Nemmeno un attimo di respiro ed il Mondiale di Formula Uno saluta le montagne della Stiria e sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. La storica pista inglese va a concludere l’intenso trittico di inizio estate che ha regalato grandi colpi di scena, soprattutto in Austria, e rappresenta una delle tappe imprescindibili del calendario della classe regina. Sul tracciato del Northamptonshire sono state scritte pagine indelebili della storia della Formula Uno, ed è uno dei luoghi sacri del motorsport. La Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna ha vinto in ben 16 occasioni (record assoluto contro i 14 della McLaren, i 10 della Williams, gli 8 della Lotus ed i 6 della Mercedes) ma negli ultimi anni sta facendo fatica, con un solo successo nelle ultime dieci occasioni. Ma andiamo con ordine.

La prima vittoria della scuderia di Maranello è stato un esordio assoluto. Il Gran Premio di Gran Bretagna del 1951, infatti, fu la prima gara in assoluto vinta in F1 da una monoposto marchiata Ferrari e l’impresa fu realizzata dall’argentino Josè Froilan Gonzalez che chiuse la gara davanti al leggendario connazionale Juan Manuel Fangio e alla seconda Rossa di Luigi Villoresi.

Gli anni ’50 furono scintillanti per la Ferrari a Silverstone, con un filotto di vittorie che si concluse solamente nel 1954. Iniziò Alberto Ascari nel 1952, che completò una splendida doppietta con Piero Taruffi, mentre terzo concluse il padrone di casa Mike Hawthorn su Cooper-Bristol. Nel 1953 ancora Alberto Ascari davanti a tutti sul traguardo di Silverstone, precedendo la Maserati di Juan Manuel Fangio e la seconda Ferrari di Nino Farina. Nel 1954 fu ancora Froilan Gonzalez a centrare il successo, e fu ancora doppietta, con Mike Hawthorn davanti alla Maserati dell’argentino Onofre Marimon. Dopo il successo dell’inglese Stirling Moss nel 1955 (tripletta Mercedes-Benz) nel 1956 e 1958 è ancora la Ferrari a trionfare, prima con Juan Manuel Fangio, quindi con l’inglese Peter Collins.

Dopo tre anni, ancora una vittoria per la scuderia emiliana. Nel 1961 fu addirittura tripletta con il tedesco Wolfgang von Trips che tagliò il traguardo davanti agli americani Phil Hill e Richie Ghinter.

Dopo tanti anni di successi, per la Ferrari la gara inglese divenne una sorta di tabù, spezzato solamente nel 1978 dall’argentino Carlos Reutemann, che portò la sua vettura in prima posizione davanti a Niki Lauda e John Watson. Dopo 17 anni di attesa, ne devono passare altri 12 per rivedere una Rossa vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Nell’occasione fu Prost a vincere, nel 1990, davanti al belga Thierry Boutsen sul Williams e ad Ayrton Senna su McLaren. Dal 1962 al 1990. dunque, due soli successi per la scuderia di Maranello in ben 28 tentativi.

Gli anni ’90 regalano pochissime gioie alla vettura con il Cavallino Rampante, con Michael Schumacher che tornò a rompere il digiuno solamente nel 1998, con la famosa vittoria ai box quando il muretto decise di scontare una penalità dopo il traguardo e non in corsa. Alle sue spalle Mika Hakkinen su McLaren e il suo compagno Eddie Irvine.

L’inizio del millennio chiuse il dominio della McLaren sulla pista di casa e vide tre trionfi in fila per la Ferrari. Nel 2002 e 2004 sempre con Michael Schumacher, mentre nel 2003 toccò a Rubens Barrichello. Nella prima occasione fu addirittura doppietta davanti a Juan Pablo Montoya, mentre nel 2004 il brasiliano concluse sul gradino più basso del podio.

Passano pochi anni e, nel primo anno del post-Schumacher, è Kimi Raikkonen a vincere a Silvestone nel 2007, precedendo le due McLaren di Fernando Alonso e Lewis Hamilton, al quel poi soffierà il titolo nell’ultima gara ad Interlagos. Proprio Alonso, nel 2011, è stato l’ultimo ferrarista a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna, dopo una gara condizionata dalle condizioni variabili nella quale chiuse davanti alle due Red Bull di Sebastian Vettel e Marc Webber.

Sono sette anni, dunque, dall’ultima vittoria di una Rossa in Inghilterra, anche perchè negli ultimi episodi la Mercedes ha spazzato via tutti i rivali e Lewis Hamilton ha una striscia aperta di ben 4 successi consecutivi. Se il campione del mondo in carica sarà in grado di portarla a quota 5 pareggerà il record di Ayrton Senna in fatto di vittorie consecutive per un pilota sullo stesso tracciato. Nel caso del brasiliano furono cinque successi a Montecarlo.

Lewis Hamilton, inoltre, detiene il record di vittorie in questa gara, a pari merito con Alain Prost e Jim Clark. A quota 4 troviamo Nigel Mansell, mentre a tre si posizionano Jack Brabham, Niki Lauda e Michael Schumacher. Tutte le più grandi leggende della Formula Uno, con Alberto Ascari con 2 come migliore italiano. L’unico altro nostro vincitore è stato Nino Farina.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI