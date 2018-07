F1, GP Ungheria 2018: Valtteri Bottas penalizzato di 10”! Decisivo il contatto con Ricciardo, ma non perde posizioni…

Valtteri Bottas è stato penalizzato di 10 secondi a causa del contatto avuto con Daniel Ricciardo a tre giri dal termine del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si trovava in quarta posizione dopo il contatto con Sebastian Vettel e in fondo al rettilineo ha tamponato Daniel Ricciardo, poi comunque capace di superarlo in pista, che stava cercando il sorpasso.

Il finlandese ha concluso la gara in quinta posizione e la penalizzazione successiva non cambia il suo piazzamento conclusivo visto che Pierre Gasly, sesto, aveva chiuso a 23 secondi di distacco dallo scandinavo. Questa la spiegazione data dai commissari: “Ricciardo era all’esterno della curva e ha lasciato ampio spazio. Bottas, con l’alettone anteriore danneggiato per un contatto precedente (quello con Vettel, ndr), ha tamponato Ricciardo portandolo fuori dal tracciato“.

NEWS: @ValtteriBottas has been awarded a 10s post-race time penalty after contact with Ricciardo – he remains P5 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/Yklg4ScDvY — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) July 29, 2018













