F1, GP Ungheria 2018: prove libere. Programma, orari e tv

La pausa estiva si avvicina in F1, ma prima ci sarà il GP d’Ungheria. Sul circuito dell’Hungaroring va in scena il 12° appuntamento stagionale. L’occasione giusta per la Ferrari per riprendere la rotta, dopo l’incidente con cui Sebastian Vettel ha rovinato la sua gara in Germania. Il tedesco era in testa con l’opportunità di allungare su Lewis Hamilton, ma poi è finito contro le barriere, complice la pioggia, lasciando strada al suo rivale, che ha vinto e si è ripreso la leadership del Mondiale. Per Seb, quindi, l’obiettivo è riscattarsi.

Il GP d’Ungheria inizierà con le prime due sessioni di prove libere, in programma venerdì 27 luglio e trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere del GP d’Ungheria.

Il programma

Venerdì 27 luglio

ore 11.00 – 12.30 Prove libere 1

ore 15.00 – 16.30 Prove libere 2













