F1, GP Ungheria 2018: programma, orari e tv

Ultimo appuntamento prima dell’estate per la F1. A Budapest va in scena il GP d’Ungheria. Una bella occasione per la Ferrari, che su questo circuito ha le carte in regola per vincere ed allungare sulla Mercedes. Per le particolari caratteristiche della pista ungherese, però, anche la Red Bull dovrà essere tenuta in seria considerazione per la vittoria, pronta a recitare il ruolo di terzo incomodo.

Il GP d’Ungheria inizierà venerdì 27 luglio con le prime prove libere, proseguirà sabato 28 con le qualifiche e terminerà domenica 29 con la gara. Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in tv su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà qualifiche e gara in differita.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

Venerdì 27 luglio

ore 11.00 – 12.30 Prove libere 1

ore 15.00 – 16.30 Prove libere 2

Sabato 28 luglio

ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

ore 15.00 Qualifiche

Domenica 29 luglio

ore 15.10 Gara













