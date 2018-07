F1, GP Ungheria 2018: programma, orari e tv. Si gareggia tra una settimana

Neanche il tempo di respirare che è subito tempo del GP d’Ungheria nel prossimo weekend (27-29 luglio), dodicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Sul tracciato dell’Hungaroring il Circus si esibirà per l’ultimo spettacolo prima della sosta estiva. La Ferrari, su una pista amica guardando ai riscontri dell’anno passato, vorrà far valere la propria forza nell’eterno confronto con le Mercedes. Lewis Hamilton, in particolare, sarà un avversario difficile da battere ma Sebastian Vettel farà di tutto per portasi a casa altri 25 punti e rafforzare la propria posizione in graduatoria. Un circuito che però dovrebbe essere molto adatto alle caratteristiche della Red Bull. Un po’ come accaduto a Montecarlo, Daniel Ricciardo e Max Verstappen potrebbero avere una grande chance per ben figurare e centrare il bersaglio grosso. Ne vedremo delle belle. Di seguito il programma del weekend magiaro che godrà della copertura televisiva di Sky Sport, delle differite di qualifiche e gara di TV8 e delle DIRETTE LIVE testuali di OASport.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 27 luglio

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.00-12.45, F2, Prove libere, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 15.55-16.25, F2, Qualifiche, diretta

ore 17.50-18.35, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 28 luglio

ore 9.45-10.15, GP3, Qualifiche, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 15.40, F2, Gara 1, diretta

ore 17.20, GP3, Gara 1, diretta

ore 19.00, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 29 luglio

ore 9.15, GP3, Gara 2, diretta

ore 10.25, F2, Gara 2, diretta

ore 14.00, F1, Gara, diretta

ore 17.00, F1, Gara, replica

ore 20.30 e 23.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Sabato 28 luglio

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 29 luglio

ore 21.30, F1, Gara, differita













