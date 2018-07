F1, GP Ungheria 2018: dalle 15.10 la gara. Su che canale vederla in tv gratis e in chiaro

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE ORE 15.00

Il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1, scatterà alle ore 15.10. Pomeriggio rovente sul tracciato dell’Hungaroring dove le temperature saranno elevatissime sotto un sole cocente: siamo arrivati a un unto fondamentale del campionato, questa domenica 29 luglio potrebbe risultare determinante per la corsa verso il titolo iridato e non sono più ammessi errori. Si preannuncia grande spettacolo sul circuito magiaro dove andrà in scena una battaglia senza mezzi termini tra Mercedes e Ferrari.

Le Frecce d’Argento hanno approfittato della pioggia caduta in qualifica e si sono così guadagnate la prima fila contro ogni pronostico. Lewis Hamilton avrà il beneficio della pole position e proverà subito ad allungare fiancheggiato dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma le Rosse non staranno a guardare e cercheranno una furiosa rimonta dalla seconda fila: Sebastian Vettel scatterà dalla quarta posizione accanto a Kimi Raikkonen, il tedesco dovrà confezionare una partenza da urlo per provare a contrastare il suo avversario nella corsa verso il Mondiale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 29 LUGLIO:

15.10 GP Ungheria 2018 – Gara

GP UNGHERIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 21.15.

