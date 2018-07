F1, GP Ungheria 2018: come vederlo in tv. Gli orari e il programma su Sky e TV8

Nel weekend del 27-29 luglio si disputerà il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring andrà in scena l’ultima corsa prima della pausa estiva: ultimo sforzo per i piloti che nell’ultimo mese non hanno avuto tregua con ben cinque gare in sei fine settimana. Ritmi folli per il Circus, gli uomini al volante e quelli nei box iniziano ad accusare la fatica ma non bisogna mollare proprio ora: tutti vanno a caccia di una grande prestazione per potersi godere al meglio ombrellone e spiaggia.

In terra magiara verranno messi in palio punti pesantissimi per la classifica generale. Lewis Hamilton ha trionfato in Germania e ha sfruttato al meglio l’errore di Sebastian Vettel per allungare: 17 punti di vantaggio sul grande rivale per il titolo iridato rappresentano un margine interessante e il GP di Ungheria potrebbe rappresentare uno spartiacque dell’intera stagione. Il tedesco deve assolutamente guadagnare dei punti per tenere seriamente aperto il discorso, il britannico cerca lo scacco matto per mettere in difficoltà l’avversario. Si preannuncia una nuova super sfida tra Ferrari e Mercedes, le Rosse potrebbero essere leggermente avvantaggiate vista la conformazione della pista e non andranno sottovalutate le Red Bull.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 27 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 28 LUGLIO:

15.00 Qualifiche

DOMENICA 29 LUGLIO:

15.10 Gara

GP UNGHERIA 2018: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Ungheria 2018 sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming di prove libere, qualifiche e gara su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla di prove libere, qualifiche e gara.

L’evento sarà trasmesso in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 secondo il seguente palinsesto: qualifiche ore 19.00 di sabato, gara ore 21.30 di domenica.

Previste le repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: qualifiche alle ore ore 19.00, 21.00, 00.000 di sabato; gara alle ore 17.00, 20.30, 23.00 di domenica.













