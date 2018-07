F1, GP Ungheria 2018: a che ora comincia la gara di domani e su che canale vederla in tv? Il programma completo

Siamo ai nastri di partenza del Gran Premio di Ungheria di F1 2018. Domani alle ore 15.10, infatti, sarà grande battaglia tra curve e curvoni dell’Hungaroring, con i protagonisti alla caccia di una vittoria per presentarsi nel migliore dei modi alla pausa estiva. La gara di Budapest ci regalerà ancora tante emozioni come successo nelle ultime uscite? La speranza è ovviamente quella, anche se la pista non è esattamente la “regina” dello spettacolo.

La gara, come detto, vedrà lo spegnimento del semaforo alle ore 15.10 e metterà in palio punti di grandissima importanza pensando al prosieguo del Mondiale 2018. Lewis Hamiton è tornato in vetta alla classifica e farà di tutto per non lasciarlo, mentre Sebastian Vettel vorrà “redimersi” dopo l’erroraccio di Hockenheim. Attenzione anche alla Red Bull, che su piste simili ha già dimostrato di poter dominare, come successo nel Principato di Monaco.

OASport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione sulla pista magiara. Di seguito il programma completo della domenica dell’Hungaroring, con orari e come seguirlo in tv. La copertura dell’evento sarà affidata, come consuetudine, a Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport1 (canale 201) e Sky SportF1 (canale 206). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) è prevista una replica.

PROGRAMMA GRAN PREMIO UNGHERIA 2018

Domenica 29 luglio

ore 15.10 GP UNGHERIA – Diretta SkySport1 e SkySportF1

Orari repliche:

ore 18.00 e 00.00 su SkySport1

ore 18.00, 20.30, 23.00, 01.00, 03.00 su SkySportF1

ore 21.15 su TV8

