F1, GP Gran Bretagna 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma completo

Oggi domenica 8 luglio si disputa il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone andrà in scena una delle gare più attese dell’intera stagione in una delle cornici più storiche e prestigiose che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Ci aspetta una giornata ricca di fascino e di grande pathos dove tutto può succedere, la gara si preannuncia particolarmente incerta e avvincente con un risultato molto aperto per quello che si è visto tra prove libere e qualifiche.

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono chiamati a un duello vertiginoso: scatteranno uno accanto all’altro, il padrone di casa avrà il vantaggio della pole position e va a caccia della quinta vittoria consecutiva su questa pista ma il tedesco proverà a contrastarlo fin da subito per regalarsi un sogno. In palio punti pesantissimi per la classifica generale attualmente guidata dall’uomo in rosso: la Ferrari ha compiuto dei passi in avanti mostruosi ed è in grado di contrastare la Mercedes fino in fondo. Attenzione anche a Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 LUGLIO:

15.10 GP Gran Bretagna 2018 – Gara

GP GRAN BRETAGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Gran Bretagna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1.

Diretta streaming su Sky Go.

Prevista la differita, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 21.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Sintesi della gara su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00.













FOTOCATTAGNI