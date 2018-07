F1, GP Germania 2018: la vittoria di Lewis Hamilton è sotto investigazione. Inglese sub-judice

Il GP di Germania 2018 di F1 non finisce mai. Dopo aver vinto una gara incredibile ad Hockenheim, ora Lewis Hamilton potrebbe vedersi privato il successo a tavolino.

Il britannico della Mercedes è infatti sotto investigazione da parte dei commissari per aver attraversato la linea bianca che separa l’ingresso ai box dalla pista. In quel frangente il team aveva richiamato il quattro volte campione del mondo per il cambio gomme, tuttavia quest’ultimo, decidendo autonomamente, era rimasto in pista.

Hamilton dovrà ora rispondere del proprio operato agli stewards e rischia una penalizzazione che potrebbe fargli perdere la gara.

Il regolamento internazionale della FIA, in questo senso, parla chiaro (Appendice L, Capitolo 4, Articolo 4 D): “Tranne nei casi di forza maggiore, accettati come tali dagli stewards, l’attraversamento, in qualsiasi direzione, della linea che separa l’ingresso in pit-lane e la pista da parte di una macchina che sta rientrando ai box è proibito“.