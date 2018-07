F1, GP Germania 2018: Antonio Giovinazzi torna in pista! Al volante dell’Alfa Romeo Sauber nelle prove libere

Antonio Giovinazzi tornerà in pista in Formula 1 nelle prove libere 1 del Gran Premio di Germania, al volante dell’Alfa Romeo Sauber C37. Il 24enne pugliese, reduce dall’esperienza nella 24 Ore di Le Mans con la classe GTE-Pro, prenderà il posto di Marcus Ericsson e affiancherà il sempre più protagonista Charles Leclerc.

Il terzo pilota della Ferrari aveva corso in una sessione ufficiale per l’ultima volta lo scorso novembre, nel Gran Premio di Abu Dhabi, sempre nelle prove libere, mentre aveva già guidato la Sauber nel test di Barcellona. Un’occasione importante quindi per Giovinazzi, che potrà dimostrare nuovamente di poter essere all’altezza di un sedile per la prossima stagione.













