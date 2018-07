Equitazione, Salto Ostacoli. Marcus Ehning trionfa nel Grand Prix di Aachen! Lorenzo De Luca vince la prova mista per cavalli giovani

Parla ancora tedesco il Cinque Stelle di Aachen, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali di salto ostacoli. Marcus Ehning ha trionfato nel Grand Prix che ha chiuso il weekend francese, realizzando tre splendidi percorsi netti in sella a Pret a Tout e chiudendo la terza manche in 38”34, oltre due secondi meglio rispetto alla portoghese Luciana Diniz, seconda con Fit For Fun in 40”96 davanti al brasiliano Pedro Veniss, che ha completato il podio in 41”62 in sella a Quabri de L’Isle.

Il trio di testa è riuscito nell’impresa di realizzare tre percorsi senza errori, lasciandosi alle spalle l’irlandese Darragh Kenny con Babalou 41 e lo svizzero Steve Guerdat con Bianca, rispettivamente quarto e quinto con 12 penalità nell’ultima prova. Buona anche la prestazione di Lorenzo De Luca, che ha concluso al 13° posto in sella a Halifax van het Kluizebos con 8 penalità totali, 4 per ciascuna delle due manche a cui ha preso parte.

Lorenzo De Luca, in ogni caso, ha prevalso in sella ad Evita van t Zoggehof, realizzando il miglior tempo in 39”21 nel barrage della prova mista riservata ai cavalli giovani. Le buone notizie per l’Italia provengono soprattutto da Ascona, in Svizzera, dove Luca Maria Moneta in sella a Connery ha vinto una prova mista con due netti e il tempo di 36”40 nel jump-off. Bella anche la prestazione di Emilio Bicocchi, che ha prevalso nella prova a tempo del CSI4* di La Coruna, in Spagna, con un percorso netto in 63”43 in sella a Call Me.













Foto: Proli / FISE