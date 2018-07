Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Sameh El Dahan pesca il jolly e trionfa a Parigi! De Luca e Zorzi fuori dalla top ten, Ben Maher si riprende la vetta

Una grande sorpresa ha contraddistinto la tappa di Parigi del Longines Global Champions Tour 2018. A trionfare è stato l’egiziano Sameh El Dahan, che in sella a Suma’s Zorro ha realizzato la gara della vita con due percorsi netti e un barrage velocissimo in 36”32, che gli ha consentito di concludere la prova in trionfo davanti al pubblico parigino.

El Dahan è riuscito a lasciarsi alle spalle il fenomeno emergente irlandese Bertram Allen, capace di concludere in seconda posizione con due prove senza errori in sella a Molly Malone V e di completare il barrage in 36”86, a 54 centesimi dalla vittoria. L’equilibrio ha regnato sovrano nelle prime posizioni e ancora una volta sul podio è salito l’olandese Harrie Smolders, numero 1 del FEI ranking, che ha realizzato due percorsi netti con Don VHP Z NOP, chiudendo la seconda manche in 37”06 e sfiorando la seconda piazza.

Ai piedi del podio si è piazzato, invece, il britannico Ben Maher, capace di realizzare due netti con Explosion W e di essere ancora grande protagonista nel LGCT 2018, tornando così in vetta alla classifica generale. Un altro olandese, Marc Houtzager, ha occupato la quinta piazza con Sterrehof’s Calimero, mentre il belga Pieter Devos, sesto con Claire Z, è stato l’ultimo atleta in grado di concludere la gara con due prove senza errori, lasciandosi dietro i connazionali Olivier Philippaerts con H&M Legend of Love e Gregory Wathelet con MJT Nevados S.

Lo svedese Peder Fredricson, campione europeo in carica, ha concluso al nono posto con Hansson WI, mentre l’australiana Edwina Tops-Alexander ha retto l’urto con la decima posizione in sella a California davanti al francese Philippe Rozier, primo della deludente pattuglia transalpina con l’11° posto su Cristallo A LM.

Non hanno brillato, infine, i due italiani in gara. Lorenzo De Luca ha pagato a caro prezzo un errore nel percorso base che gli è costato 4 penalità e ha chiuso al 16° posto in sella ad Irenice Horta, mentre Alberto Zorzi, reduce dal podio di Montecarlo, è stato impreciso e ha concluso al 28° posto con 12 penalità in sella a Contanga nel percorso base. In classifica generale, intanto, il britannico Ben Maher si riprende la vetta con 205 punti davanti ad Edwina Tops-Alexander, seconda con 199 punti, e all’olandese Harrie Smolders, terzo con 176 punti. Il primo degli italiani è Zorzi, scivolato dal quinto al nono posto con 127 punti.













Foto: Facebook Ben Maher