Doping, Podcast “FuoriOnda” Episodio 15-16: parliamone con Sandro Donati…

Conduce la blogger Laura Vergani, con l’aiuto tecnico di Mauro Romanenghi della IN Sport Rane Rosse e naturalmente di Fogliani artefice di Vaporidicloro. In redazione come sempre Marco Agosti. Ospite Sandro Donati

Ospite d’eccezione per una puntata eccezionale. Oggi abbiamo con noi Sandro Donati, tecnico dell’atletica leggera italiana degli anni 70 e 80, e paladino della lotta al doping. In questa prima parte parliamo con lui degli esordi come allenatore e l’incontro con il doping, soprattutto l’emotrasfusione praticata a fine anni ‘70 e primi anni ‘80, ma anche della legge italiana contro il doping con le sue falle.

Nella seconda parte partiamo dal progetto antidoping dell’Emilia Romagna, passando dalla visione dello sport giovanile e di come potrebbe la scuola aiutare lo sport e la lotta al doping. E ricordarsi sempre che l’allenatore ha sempre la colpa e l’atleta ha sempre i meriti. Tutto dalla viva voce di Donati, solo su Fuorionda, oggi in via eccezionale anche fuori dalle corsie

Montaggio a cura di Tommaso Marconi di RCT .

Sigla “I Like Peanuts” disponibile in Licenza Creative Commons su Audionautix.com