Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018: programma, orari e tv. Come seguire l’atto conclusivo a Londra

Domani alle ore 15.00, il Centrale di Wimbledon sarà teatro della Finale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e il sudafricano Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo finale.

Nole in semifinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque set, piegando la resistenza di un tennista coriaceo come lo spagnolo e bissando la vittoria ottenuta nel 2011 (in finale). Per Anderson la sofferenza fisica è stata ancora più lunga pensando ai match infiniti contro Roger Federer e John Isner che lo hanno visto protagonista. Finalista l’anno scorso agli US Open, il 32enne di Johannesburgh vuol chiudere il cerchio e togliersi l’etichetta di perdente di successo. Dall’altro lato del campo però c’è un tennista che, reduce dai tanti problemi fisici, vuol portarsi a casa il quarto titolo dei Championships.

DOMENICA 15 LUGLIO:

15.00 Novak Djokovic vs Kevin Anderson

DJOKOVIC-ANDERSON: COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Foto: STRINGER Image / Shutterstock.com