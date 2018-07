Diritti tv, come vedere la Serie A 2018-2019: Sky, Mediaset e Dazn. Serviranno due abbonamenti per seguire tutte le partite

Parlare di rivoluzione non è certo esagerato sul tema diritti televisivi per il calcio italiano, in vista dell’annata 2018-2019. Per la prima volta, infatti, la Lega ha venduto tali diritti per prodotto e non per piattaforma, assegnando sette partite a giornata Sky e tre a Perform, che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà gli incontri della massima serie e tutta la Serie B.

Si stanno definendo una serie di accordi commerciali che porteranno anche una ridefinizione vantaggiosa dei prezzi. Dopo l’annuncio dell’intesa tra Mediaset e Perform (clicca qui per leggere), che permetterà ai vecchi abbonati di Premium di usufruire dei contenuti della piattaforma citata a 9,90 euro al mese, vi sarà presto anche un’intesa tra Sky ed appunto Perform.

In definitiva, Sky, per il ciclo 2018-2021, trasmetterà le finestre del sabato alle ore 15.00 ed alle 18.00, della domenica alle ore 15.00 (due gare), delle 18.00, delle 20.30 e del lunedì alle 20.30. Perform, invece, trasmetterà la partita del sabato alle 20.30, di domenica alle 12.30 e una delle 15.00 (domenica). Ricordiamo che la quest’ultima piattaforma sarà fruibile su tutti i device digitali: smart-tv e dispositivi di streaming (Amazon Fire Tv Stick, Android Tv, Apple Tv, Sony Tv, Google Chromecast, LG Tv, Panasonic Tv, Samsung Tv), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, IPhone, IPad, smartphone e tablet Android), computer (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console per videogiochi (Xbox One, Playstation 4).

In definitiva i prezzi di listino sono i seguenti: 58,40 euro Sky e 9,90 Perform al mese. Pagamenti che potrebbero scendere ulteriormente in caso di accordo tra i due operatori. Gli appassionati, dunque, potranno seguire i match su Sky attraverso il satellite o anche sul digitale terrestre e su fibra ottica. Le restanti tre gare su Dazn (piattaforma web) sfruttando gli accordi con Sky e Mediaset che permetterà di usufruire dei decoder Sky Q (chi ne è in possesso), ad esempio, senza sottoscrivere un ulteriore abbonamento.













(foto Ciro Santangelo)