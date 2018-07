DIRETTA F1, GP Austria 2018 LIVE: come vedere la gara gratis su TV8. Gli orari e il palinsesto

Domenica di fuoco in Austria. Sul circuito di Spielberg va in scena una gara cruciale per il Mondiale di F1. La Mercedes è parsa fin qui imprendibile sul Red Bull Ring ed ha la concreta possibilità di portare a casa un altro colpo nella lotta per il titolo. Lewis Hamilton, che sette giorni fa si è ripreso la leadership del campionato piloti, partirà però dalla seconda posizione accanto a Valtteri Bottas, in pole position come lo scorso anno.

Sebastian Vettel partirà in sesta posizione, dopo il duro colpo della penalizzazione che rischia a questo punto di compromettere la sua gara in partenza. Il tedesco ha il passo per giocarsi la vittoria ma è chiamato a rimontare su un circuito su cui è difficilissimo superare. L’obiettivo è quello di provarci subito in partenza, forte della gomma Ultrasoft (le Mercedes partiranno con la Supersoft). Un ruolo importante poi, potrebbe averlo un redivivo Kimi Raikkonen.

La gara scatterà alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la gara in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP d’Austria.

Come vedere la gara del GP d’Austria gratis

Domenica 1 luglio

15.10 GP Austria 2018 – Gara

La gara sarà trasmessa in chiaro su TV8 alle 21.30.













