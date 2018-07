Croazia-Inghilterra, semifinale Mondiali 2018: parla Zlatko Dalic. Il CT balcanico: “Stiamo vivendo un sogno”

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha già parlato alla stampa in vista della semifinale dei Mondiali di calcio che la selezione balcanica giocherà domani sera a Mosca contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni, rilanciate da goal.com, descrivono bene il gran percorso fatto fin qui dai croati, di certo non tra i favoriti alla vigilia.

Il commissario tecnico ha dichiarato: “Negli ultimi giorni abbiamo giocato due partite da 120’, la squadra è quindi molto stanca. Adesso dobbiamo pensare a riposare, ma sono sicuro che arriveremo alla sfida con l’Inghilterra con le giuste energie. Non può esserci motivazione più grande di una finale dei Campionati del Mondo“. Il miglior piazzamento della Croazia è il terzo posto del 1998, alla prima partecipazione. Dalic ora vuole la finalissima: “Sarebbe un peccato essere stati in Russia per due settimane e non andare poi a Mosca per giocarsi la finale. Noi stiamo vivendo un sogno, ma non si deve parlare di sorpresa perché la Croazia ha grandi giocatori“.

L’Inghilterra ha avuto fin qui un percorso abbastanza agevole e punta a bissare il titolo del 1966: “Si è detto che non ha affrontato partite difficili, ma la realtà è che sono stati loro a far sembrare tutto facile. La loro è una squadra giovane, ricca di talento, veloce, aggressiva e pericolosa sui calci da fermo, non hanno veri punti deboli. Eliminare l’Inghilterra sarebbe un qualcosa di clamoroso. Loro hanno un campionato nettamente migliore del nostro, se avessimo noi i loro soldi per la Croazia l’unico limite sarebbe il cielo“. Tra gli uomini di Southgate anche Harry Kane, capocannoniere della rassegna finora con sei reti: “Sarà difficile arginarlo, è il miglior giocatore inglese e il capocannoniere del torneo. Io non sono però preoccupato, abbiamo fermato Messi ed Eriksen e fermeremo anche lui“.













