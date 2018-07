Croazia-Inghilterra | Probabili formazioni Mondiali 2018: Ćorluka dal 1′, formazione tipo per gli inglesi

Quest’oggi, mercoledì 11 luglio, alle ore 20.00, al Luzhniki Stadium di Mosca, Croazia e Inghilterra scenderanno in campo per la seconda semifinale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

Gli Inglesi arrivano all’appuntamento con grande fiducia, dopo aver ben impressionato sul piano del gioco nel successo (2-0) contro la solida Svezia. Un roster molto ben organizzato quello di Southgate che punta a riportare i britannici in una finale a distanza di tantissimo tempo. Da par loro i croati, arrivati a questo punto del torneo iridato dopo essersi imposti per ben due volte ai calci di rigore contro la Danimarca e la Russia padrona di casa, non vogliono fermarsi sul più bello andando a caccia di un atto conclusivo significativo per la storia della Nazionale dei Balcani.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in casa croata, c’è un po’ di preoccupazione per la condizione di alcuni giocatori, Sime Vrsaljko su tutti. Il terzino destro dell’Atletico Madrid è stato costretto a lasciare il posto a Corluka nei tempi supplementari della gara contro la Russia per via di un problema fisico. Dalic dovrebbe recuperare in extremis il calciatore, ma il dubbio sulla sua presenza o meno verrà sciolto solo all’ultimo minuto. Sul fronte inglese, nessun giocatore squalificato e Southgate sembra intenzionato a schierare l’ormai classico 3-5-2 con Pickford tra i pali, linea a tre composta da Trippier, Stones e Maguire, Walker sull’esterno di destra a centrocampo, Young sulla sinistra e mediana composta da Lingard, Henderson, Alli, in attacco Sterling al fianco di Kane.

Le probabili formazioni

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vida, Lovren, Corluka, Strinic; Brozovic; Rebic, Rakitic, Modric, Perisic; Mandzukic.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Trippier, Stones, Maguire; Walker, Lingard, Henderson, Alli, Young; Sterling, Kane.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ivica Drusany / Shutterstock.com