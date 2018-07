Croazia-Inghilterra, Mondiali 2018: statistiche e precedenti. Balcanici grandi dopo 20 anni, britannici in attesa da oltre 50

Croazia-Inghilterra è la seconda semifinale dei Mondiali di calcio: due squadre in cerca di una finale che sarebbe storica da ambo le parti. Gli inglesi hanno disputato una sola finale, quella vittoriosa in casa nel 1966 e sono arrivati in semifinale soltanto in un’altra occasione, nel 1990 in Italia, quando furono quarti, mentre i croati si sono classificati terzi nel 1998 in Francia.

Il primo incrocio tra le due formazioni risale all’amichevole del 20 agosto 2003 che ha visto l’affermazione degli inglesi per 3-1, mentre l’unico scontro nella fase finale di una rassegna internazionale è datato 21 giugno 2004, quando agli Europei gli inglesi eliminarono i croati con un sonoro 4-2.

Nelle qualificazioni ad Euro 2008 doppio successo dei balcanici, 2-0 all’andata in casa e 3-2 in trasferta: croati qualificati alla fase finale, inglesi fuori. Ultimi incontri nelle qualificazioni ai Mondiali del 2010: doppio successo britannico, 4-1 in trasferta e 5-1 interno. Britannici in Sudafrica, balcanici a casa. Domani però, sarà un’altra storia.













Foto: DarioZg / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it