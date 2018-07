Come vedere la Serie A 2018-2019 in diretta tv e streaming: l’offerta Sky e Dazn. Servono due abbonamenti! Tutti i costi e i prezzi

La Serie A 2018-2019 di calcio si preannuncia altamente spettacolare e avvincente vista anche la presenza di Cristiano Ronaldo che alzerà notevolmente il livello del nostro campionato, in certa di un perentorio rilancio dopo qualche annata in chiaroscuro. La Juventus si presenterà per difendere il tricolore rinforzata dall’arrivo del fenomeno portoghese ma a contrastare la corazzata guidata da CR7 ci saranno il Napoli di Ancelotti e la rinnovata Inter, senza dimenticarsi della Roma.

Ci sarà davvero da divertirsi dal prossimo 18 agosto ma per la prima volta nella storia bisognerà acquistare due abbonamenti per potere vedere tutte le partite e, altra grande novità, tre incontri di ogni giornata saranno trasmessi esclusivamente in streaming. La piattaforma Dazn debutta infatti anche in Italia e sarà lei a mandare in onda, in diretta streaming sui vari dispositivi attrezzati, l’anticipo delle 20.30 del sabato, il lunch match della domenica e un incontro della domenica pomeriggio. Tutte le altre 7 partite di ogni turno, invece, saranno visibili su Sky, dunque anche in televisione.

Chi vorrà gustarsi tutte le partite della Serie A 2018-2019 dovrà dunque munirsi di ben due abbonamenti con i costi che lieviteranno per tutti i grandi appassionati del calcio italiano e per i tifosi. Di seguito tutti i dettagli su dove e come guardare il prossimo campionato tra tv e streaming, con tutti i costi dei vari abbonamenti.

I GIORNI IN CUI SI GIOCA E TUTTE LE FINESTRE ORARIE:

Sabato: 1 partita alle ore 15.00, 1 partita alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Domenica: 1 partita alle ore 12.30, 3 partite alle ore 15.00, 1 partite alle ore 18.00, 1 partita alle ore 20.30.

Lunedì: 1 partite alle ore 20.30

La partita del lunedì sarà anticipata al venerdì nelle settimane che precedono gli impegni delle Nazionali. Le prime tre giornate avranno un orario estivo che non prevede le partite pomeridiane.

CHI HA ACQUISTATO I DIRITTI DELLA SERIE A:

Sky ha acquistato i diritti di sette partite: sabato ore 15.00 e ore 18.00, tutti gli incontri della domenica a parte il lunch match e uno delle 15.00, il posticipo del lunedì.

Perform ha comprato l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il match della domenica alle ore 12.30 e uno alle ore 15.00

DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite di Sky saranno visibili sul satellite e anche sul digitale terrestre (frequenze disimpegnate da Mediaset) con abbonamenti specifici.

Tutte le partite di Perform saranno visibili sulla piattaforma web Dazn che è disposinibile su tutti i dispositivi che assicurano un collegamento web (smart tv, tablet, smartphone, computer, console per videogiochi).

QUANTO COSTA VEDERE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018-2019?

Per le sette partite su Sky è acquistabile una promozione annuale da 45,10 euro al mese per i primi 12 mesi sul stalline mentre sul digitale terrestre costa 34,90 per 6 mesi e poi 44,90. Questo pacchetto permette di vedere anche Champions League ed Europa League.

Dazn, invece, costa 9,99 euro al mese che scendono a 7,99 per gli abbonati a Sky.













