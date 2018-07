Colombia-Inghilterra, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: infortunati James Rodriguez e Stones

Si va a completare il quadro delle migliori otto nazionali di calcio al mondo: Colombia-Inghilterra non è un semplice ottavo di finale. A Mosca, oggi, martedì 3 luglio, alle ore 20 ci si gioca qualcosa di più: la parte bassa del tabellone della rassegna iridata propone in pratica un’autostrada verso la finalissima del 15 luglio.

La Colombia, dopo aver perso all’esordio contro il Giappone una gara giocata praticamente dall’inizio alla fine in 10 contro 11, ha vinto il Girone H davanti alla stessa compagine nipponica, in virtù delle affermazioni contro Polonia e Senegal, ed ora punta a qualcosa di più degli ottavi, nella parte di tabellone che, per il resto, è interamente europeo.

L’Inghilterra, dopo aver battuto Tunisia e Panama, ha perso lo scontro diretto per il primo posto contro il Belgio, ma, paradossalmente, si è trovata di fronte un percorso più agevole verso la finale: l’eliminazione della Spagna ha fatto il resto. Per gli inglesi il titolo manca dal 1966, dopo oltre mezzo secolo i tempi potrebbero essere di nuovo maturi per un successo.

In effetti l’alloro britannico risale ai tempi in cui il trofeo era ancora denominato Coppa Rimet: la vincente di questa sfida potrebbe tornare a Mosca tra meno di due settimane per giocarsi il titolo. La vincente di Svezia-Svizzera non appare un ostacolo insormontabile, così come le due formazioni sembrano superiori anche a Russia e Croazia, che si affronteranno ai quarti.

Capitolo schieramenti: infortunati James Rodriguez da una parte e Stones dall’altra: pronti Muriel e Maguire. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Colombia: Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. CT: Pekerman.

Inghilterra: Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. CT: Southgate.













