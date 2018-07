Classifica Mondiale Moto2 2018: Jorge Martin balza in testa, +2 su Marco Bezzecchi dopo il GP di Olanda

Jorge Martin è balzato in testa alla classifica del Mondiale Moto3. Lo spagnolo ha vinto il GP di Olanda 2018 e ora ha due punti di vantaggio su Marco Bezzecchi che purtroppo è caduto. In lotta per il titolo iridato anche Fabio Di Giannantonio (a 14 punti) ed Enea Bastianini (a 21 lunghezze).

