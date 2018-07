Clasica San Sebastian 2018: il percorso ai raggi X. Murgil Tontorra a decidere la corsa

Il grande ciclismo non si ferma davvero mai. Dopo il Tour de France, conclusosi domenica con il trionfo di Geraint Thomas, si torna a parlare di classiche: come di consueto, a succedere alla Grande Boucle nel calendario del World Tour, troviamo la Clasica di San Sebastian, in terra spagnola. Partenza e arrivo, come d’abitudine, da Donostia, per 229 chilometri totali. Andiamo a scoprire il percorso della gara basca ai raggi X.

Dopo circa 25 chilometri pianeggianti il primo strappo di giornata, Meaga, un semplice antipasto per quello che aspetterà i corridori (3,9 km al 3,5%). Poco dopo anche Iturburu ed Alkiza: altre due asperità brevi ma dure rispettivamente 3,5 km al 5% e 4,0 km al 6,5%. Superata metà gara si inizia ad andare verso il tratto più importante e decisivo della corsa. La salita più nota è ovviamente lo Jaizkibel (7,8 km al 5,8 %), da ripetere due volte in un circuito che comprende anche l’Alto de Arkale (2,7 km al 6,3 %). Non è finita qui: una ventina di chilometri per approcciare l’ultimo e decisivo strappo, che inizierà a circa 10 chilometri dall’arrivo: Murgil Tontorra. 1,8 km con pendenza media del 10,5 % e brevi tratti che sfiorano addirittura il 20%, da lì in poi breve discesa e pianura verso il traguardo.













