Ciclismo su pista, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Dal 2 al 7 agosto 2018 andranno in scena gli Europei di ciclismo su pista. Ad ospitare l’evento di portata continentale il velodromo “Sir Chris Hoy” (o Emirates Arena) di Glasgow, in Scozia (Gran Bretagna). La nazionale italiana negli ultimi anni sta crescendo notevolmente, nell’edizione precedente la spedizione azzurra è tornata a casa con un bottino di sei medaglie, di cui due del metallo più pregiato. Diversi atleti del Bel Paese possiedono le potenzialità per ricoprire il ruolo di protagonista durante la rassegna del vecchio continente, con l’obiettivo di confermare (e magari migliorare) il sesto posto nel medagliere di Berlino 2017. A guidare i nostri portacolori Filippo Ganna, 21enne campione del Mondo in carica che cercherà di difendere il titolo Europeo nell’inseguimento maschile.

Di seguito il calendario completo. Sarà possibile seguire gli Europei di ciclismo su pista in diretta tv sui canali di Eurosport e sulla piattaforma streaming Eurosport Player.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO

18.45 – 20.30

Qualificazioni inseguimento a squadre maschile/femminile

VENERDI’ 3 AGOSTO

14.00 – 21.00

Qualificazioni e finali sprint squadre (maschile e femminile)

Finali inseguimento squadre (maschile e femminile)

Finali scratch (maschile e femminile)

SABATO 4 AGOSTO

8.45 – 11.00

Qualificazioni inseguimento individuale femminile

Qualificazioni 200m sprint cronometro femminile

Qualificazioni chilometro da fermo cronometro maschile

13.45 – 17.00

Sprint femminile

Finale gara a punti femminile

Omnium I & II maschile

Finale chilometro da fermo cronometro maschile

18.45 – 21.15

Sprint femminile

Finale inseguimento individuale femminile

Omnium III & IV maschile

DOMENICA 5 AGOSTO

8.45 – 12.45

Sprint maschile

Finale 200m sprint cronometro maschile

Inseguimento individuale maschile

Gara ad eliminazione femminile

18.45 – 21.15

Sprint femminile

Finale inseguimento individuale maschile

Sprint maschile

Gara a punti maschile

LUNEDI’ 6 AGOSTO

13.15 – 16.30

Sprint maschile

Madison maschile

Omnium I femminile

500m cronometro femminile

Omnium II femminile

18.45 – 21.00

Finale 500m cronometro femminile

Omnium III & IV femminile

Finale sprint maschile

Finale sprint femminile

MARTEDI’ 7 AGOSTO

10.45 – 14.30

Keirin femminile

Madison femminile

Keirin maschile

Gara ad eliminazione maschile













Foto: Twitter Federciclismo