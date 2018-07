Ciclismo su pista, Europei 2018: i favoriti gara per gara. L’Italia sogna con Filippo Ganna

Manca pochissimo al via degli Europei di ciclismo su pista, che si svolgeranno dal 2 al 7 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). La Emirates Arena ospiterà i migliori corridori del mondo, che lotteranno per il titolo continentale in ben 22 specialità. Andiamo quindi a scoprire i favoriti gara per gara.

Velocità individuale

Al maschile i tifosi inglesi possono sognare con Jack Carlin, argento iridato, che sfiderà il campione in carica Sebastien Vigier. Attenzione poi al polacco Mateusz Rudyk, attuale numero uno del ranking, che è pronto al grande acuto. Al femminile pesa l’assenza di Kristina Vogel, out a causa di un brutto incidente avvenuto in allenamento. La favorita numero uno diventerà quindi la russa Daria Shmeleva.

Chilometro da fermo

Al maschile tutti contro l’olandese Jeffrey Hoogland campione europeo e iridato in carica, che è pronto nuovamente a ripetersi. Stesso discorso al femminile (dove si corre sui 500 metri) dove la tedesca Miriam Welte, anche lei reduce dal bis d’oro, partirà come favorita assoluta.

Keirin

Il tedesco Maximilian Levy, campione in carica e bronzo iridato se la dovrà vedere con il veterano ucraino Andrii Vynokurov e il sempre più competitivo olandese Matthijs Büchli. Al femminile sarà sfida a due tra la campionessa iridata, la belga Nicky Degrendele e la lituana Simona Krupeckaite.

Inseguimento individuale

Il nostro Filippo Ganna partirà come grande favorito, essendo campione iridato ed europeo in carica. L’azzurro sulla carta si giocherà il titolo ancora con il portoghese Ivo Oliveira, ma attenzione anche al britannico Charlie Tanfield, attuale numero uno del ranking e pronto a stupire. Al femminile i tifosi di casa sono pronti a festeggiare per Katie Archibald, intenzionata a confermarsi .

Corsa a punti

Al femminile vedremo un duello tra l’olandese Kirsten Wild e la danese Trine Schmidt, rispettivamente campionessa iridata ed europea in carica. Al maschile invece sarà gara aperta con l’ungherese Krisztián Lovassy, il greco Christos Volikakis e il belga Kenny De Ketele tutti in lizza per la vittoria.

Scratch

Il bielorusso Yauheni Karaliok vuole ripetere l’impresa iridata, ma il francese Adrien Garel, campione in carica e il nostro Michele Scartezzini sono pronti a batterlo. Al femminile potremmo assister di nuovo alla sfida iridata tra Wild e la belga Jolien D’Hoore, ma attenzione anche alla nostra Rachele Barbieri, campionessa del mondo nel 2017.

Omnium

Il giovane polacco Szymon Sajnok, dopo il titolo iridato è pronto a prendersi anche quello europeo, ma per farlo dovrà battere il campione in carica, lo spagnolo Albert Torres, e il campione olimpico, il nostro Elia Viviani, su cui c’è grande attesa per il ritorno ai massimi livelli su pista. Al femminile ci attendiamo invece un duello tra Wild e Archibald, con la nostra Elisa Balsamo pronta a tornare sul podio.

Corsa a eliminazione

In campo femminile attesa anche in questa specialità una nuova sfida tra la citata Wild e Archibald, con l’olandese che si è imposta nelle ultime due edizioni e la britannica nel 2015. Al maschile invece saranno in tre a lottare per il titolo: il russo Maksim Piskunov, il portoghese Rui Oliveira e lo svizzero Loic Perizzolo.

Inseguimento a squadre

Sia al maschile che al femminile la finale potrebbe essere Italia-Gran Bretagna. Al femminile le azzurre sono infatti campionesse in carica, mentre le britanniche sono vicecampionesse iridate. Al maschile situazione inversa con i britannici campioni iridati e gli azzurri vicecampioni europei.

Velocità a squadre

Al maschile la Francia cercherà di difendere il titolo dall’assalto di Olanda e Gran Bretagna, rispettivamente oro e argento iridati. Al femminile invece la Russia sarà favorita per il bis e anche in questo caso la principale avversaria sarà l’Olanda, oltre alla Germania.

Madison

Al maschile duello tra i campioni iridati della Germania e quelli europei della Francia. Al femminile invece le padrone di casa della Gran Bretagna saranno le favorite assolute visto il bis d’oro nell’ultimo anno. In lotta per le medaglie ci sarà anche l’Italia, bronzo iridato con la coppia Paternoster-Confalonieri.

