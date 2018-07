Ciclismo su pista, Europei 2018: i convocati dell’Italia. Spiccano Elia Viviani e Filippo Ganna, assente Consonni

Davide Cassani, DT delle Nazionali Italiane di ciclismo, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 di ciclismo su pista, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Il gruppo sarà poi guidato dai CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi.

Spicca la presenza di Elia Viviani, Campione Olimpico dell’omnium che come previsto tornerà a gareggiare momentaneamente su pista nel cuore di un’eccellente stagione su strada. Il Campione d’Italia potrebbe poi tentare anche il bis continentale su strada prima di partecipare alla Vuelta di Spagna. Riflettori puntati anche su Filippo Ganna, Campione del Mondo nell’inseguimento individuale e locomotiva del quartetto che punterà a un risultato prestigioso.

La grande assenza è quella di Simone Consonni, elemento fondamentale della squadra d’inseguimento e bronzo iridato nell’omnium. Tra le donne Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi (assente Tatiana Guderzo) sono in grado di regalare grandi emozioni e risultati di spicco come hanno dimostrato agli ultimi Mondiali. Di seguito gli azzurri convocati per gli Europei 2018 di ciclismo su pista:

NAZIONALE ELITE UOMINI

Bertazzo Liam Wilier Triestina

Ceci Davide Ctfriuli

Ceci Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Ceci Luca T°Red Factory Racing

Coledan Marco Wilier Triestina

Ganna Filippo Uae Team Emirates

Lamon Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Moro Stefano Biesse Carrera Gavardo Asd

Scartezzini Michele Sangemini – M.G. K Vis

Viviani Elia Quick Step-Floors

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Marco Villa che si avvarrà della collaborazione tecnica di Fabio Masotti.

NAZIONALE ELITE DONNE

Alzini Martina Astana Women’s Team

Andreotti Maila Ctfriuli

Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Bissolati Elena Racconigi Cycling Team

Cavalli Marta Valcar Pbm

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Frapporti Simona G.S. Fiamme Azzurre

Manzoni Gloria Eurotarget – Bianchi – Vitasana

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Valsecchi Silvia Bepink

Vece Miriam Valcar Pbm

La squadra sarà diretta dal Commissario Tecnico Edoardo Salvoldi che si avvarrà della collaborazione tecnica di Pierangelo Cristini.













(foto Pier Colombo)