Ciclismo su pista, Europei 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X, c’è Elia Viviani

Tutto pronto per gli Europei 2018 di ciclismo su pista, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Davide Cassani, DT delle Nazionali Italiane di ciclismo, ha diramato le convocazioni settimana scorsa per le squadre maschili e femminili che saranno guidate, come di consueto, dai CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi. Andiamo a scoprire gli azzurri ai raggi X.

Uomini

Spicca ovviamente la presenza di Elia Viviani, che torna a gareggiare su pista a distanza di due anni. Doppia fatica per il campione olimpico dell’omnium, che molto probabilmente sarà presente nella sua specialità e magari proverà a dare una mano anche al quartetto d’inseguimento: qualche giorno dopo sarà impegnato anche nella prova in linea su strada. L’altra stella è Filippo Ganna: il due volte campione del mondo dell’inseguimento individuale deve difendere il titolo proprio nella sua specialità, l’oro è ovviamente l’obiettivo. Punta in grande l’Italia con il quartetto: non c’è Simone Consonni, ma sono presenti i soliti Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Michele Scartezzini, oltre a Marco Coledan e Stefano Moro. Per loro ovviamente spazio alle altre gare endurance, con scarse possibilità di centrare il podio. Per quanto riguarda la velocità spazio a Davide Ceci, Francesco Ceci e Luca Ceci: ci si aspetta una crescita in questo settore dove gli azzurri fanno ancora molta fatica.

Donne

Un vero e proprio squadrone quello italiano al femminile, che punta in grande in molte gare. Ovviamente il primo pensiero va all’inseguimento a squadre, con le azzurre che difendono il titolo e sono reduci dalla meravigliosa medaglia di bronzo iridata ad Apeldoorn. Non c’è Tatiana Guderzo, confermatissime invece Elisa Balsamo, Letizia Paternoster e Silvia Valsecchi alle quali vanno ad aggiungersi Martina Alzini, Simona Frapporti e Marta Cavalli (campionessa italiana su strada) che si giocheranno il quarto posto. Paternoster e Balsamo ovviamente sono attese anche per le gare individuali: da scoprire chi disputerà l’omnium e chi invece si giocherà la medaglia nella corsa a punti. Nella madison dovrebbe esserci sicuramente spazio per Maria Giulia Confalonieri, mentre nello scratch Rachele Barbieri punta in grande, in una specialità dove è stata già campionessa iridata. Per quanto riguarda la velocità squadra giovanissima: Maila Andreotti, Elena Bissolati, Miriam Vece e Gloria Manzoni cercano una costante crescita verso Tokyo 2020.













Foto: Pier Colombo