Ciclismo: l’UCI vuole organizzare i Mondiali 2025 in Africa

Svolta storica anche a livello logistico per quanto riguarda l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, che anno dopo anno sta cercando di rivoluzionare lo sport sulle due ruote facendo tantissimi passi avanti. È stata inviata infatti una lettera d’invito è stata inviata a tutte le 50 Federazioni ciclistiche africane per porre la loro candidatura per organizzare i Mondiali su strada del 2025.

Questo il commento del presidente dell’UCI David Lappartient: “L’organizzazione dei Mondiali 2025 in Africa sarà un passaggio importante per una diffusione ancora maggiore del nostro sport nel Continente afriano e nel mondo intero: otto giorni con tutti i migliori corridori del mondo impegnati, è un occasione fantastica. Mi auguro di ricevere tante candidature da parte delle Federazioni e delle città che vogliono ospitare l’evento”.













Foto: Pier Colombo