Ciclismo, Italia in testa al ranking UCI: i migliori al mondo! Elia Viviani terzo, guida Peter Sagan su Froome

Al termine del Tour de France, conclusosi ieri sui Campi Elisi di Parigi, è stato aggiornato il ranking mondiale UCI. L’Italia conserva il primo posto nella classifica per Nazioni: il nostro movimento si conferma in salute nonostante non si siano vinte tappe nella corsa più prestigiosa del calendario e nonostante il ritiro forzato di Vincenzo Nibali. Il Bel Paese è sempre il migliore al mondo con 15297,79 punti cioè quasi 2000 in più del Belgio (13372,38) che a sua volta precede l’Olanda (11854,13). Gli azzurri sono ai vertici del movimento internazionale e surclassano anche Francia e Gran Bretagna ma i sudditi di Sua Maestà possono festeggiare due atleti sul podio della Grande Boucle.

Geraint Thomas ha indossato la maglia gialla all’ombra dell’Arco di Trionfo ma si trova soltanto al quarto posto nel ranking individuale UCI (2834,25 punti) capeggiato da un maestoso Peter Sagan (4358) che ha vinto tre tappe e la maglia verde oltre ad aver ottenuto altri risultati di prestigio in stagione tra cui il trionfo alla Parigi-Roubaix. Il Campione del Mondo precede Chris Froome, vincitore del Giro d’Italia e terzo al Tour de France (3939,68) mentre a completare il podio è il nostro Elia Viviani (3746), fresco Campione d’Italia e ora pronto a disputare gli Europei.

Quinta piazza per Tom Dumoulin, secondo alla Corsa Rosa e alla Grande Boucle. Vincenzo Nibali scivola in undicesima posizione, perdendo quattro piazze rispetto all’ultima volta. Diego Ulissi 13esimo, Sonny Colbrelli 20esimo, Matteo Trentin 22esimo, Domenico Pozzovivo 28esimo dopo il 18esimo posto ottenuto nella generale della Corsa Gialla, Gianni Moscon 54esimo dopo la squalifica subita al Tour. Fabio Aru è scivolato in 96esima posizione ma ora è chiamato a risalire visto che sta disputando il Giro di Vallonia.

RANKING UCI (TOP TEN):

1. Peter Sagan (Slovacchia) 4358

2. Chris Froome (Gran Bretagna) 3939,68

3. Elia Viviani(Italia) 3746

4. Geraint Thomas (Gran Bretagna) 2834,25

5. Tom Dumoulin (Paesi Bassi) 2828,19

6. Alexander Kristoff (Norvegia) 2706

7. Julian Alaphilippe (Francia) 2668,12

8. Alejandro Valverde (Spagna) 2631

9. Greg Van Avermaet (Belgio) 2623,47

10. Tim Wellens (Belgio) 2458

RANKING ITALIANI (TOP 100):

3. Elia Viviani 3746

11. Vincenzo Nibali 2453

13. Diego Ulissi 2015

20. Sonny Colbrelli 1641,8

22. Matteo Trentin 1630

28. Domenico Pozzovivo 1437

38. Andrea Pasqualon 1320

54. Gianni Moscon 1054,99

60. Marco Canola 1017

68. Giovanni Visconti 947

79. Damiano Caruso 824,14

93. Francesco Gavazi 731

96. Fabio Aru 724

100. Enrico Gasparotto 692













(foto Valerio Origo)