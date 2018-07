Ciclismo femminile, La Course by Le Tour de France: grande battaglia in salita, Anna van der Breggen sfida Annemiek van Vleuten

Domani si svolgerà la quinta edizione di La Course by Le Tour de France, la gara femminile che si corre sulle strade della Grande Boucle. Quest’anno gli organizzatori hanno scelto di fare una corsa di un solo giorno in montagna, che sfrutterà parte del percorso che verrà poi affrontato dagli uomini. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite di La Course by Le Tour de France 2018.

Percorso

112 km da Annecy a Le Grand-Bornand, di cui 78 km saranno gli stessi della tappa maschile. Dopo una partenza in falsopiano si scalerà quindi il col de Bluffy (1,5 km al 5,5%), prima occasione per far partire una fuga. Il percorso varierà poi e si affronterà la côte de Saint-Jean-de-Sixt (5,5 km al 4,9%). Dopo la lunga discesa si tornerà poi sulle strade del Tour a Bonneville e ai -38 km inizierà la doppia scalata con il Col de Romme (9 km al 9%) e il Col de la Colombière (7,5 km all’8,5%). Dallo scollinamento ci saranno poi 14 km di discesa veloce fino al traguardo. Un percorso quindi molto duro nel finale dove le scalatrici potranno fare il vuoto.

Favorite

Sulla carta vedremo una sfida tutta olandese tra Annemiek van Vleuten e Anna van der Breggen. La prima ha conquistato la scorsa edizione ed è reduce dal dominio del Giro Rosa, in cui ha dimostrato di poter staccare tutte in salita. Inoltre al suo fianco avrà Amanda Spratt, terza nella corsa a tappe del Bel Paese. Dall’altra parte la campionessa olimpica, dopo l’esperienza in mountain bike, è pronta a tornare regina su strada e anche lei, nella Boels – Dolmans, potrà contare sulle qualità in salita di Megan Guarnier.

Chi proverà a inserirsi in questa lotta è la sudafricana Ashleigh Moolman. La portacolori della Cervélo-Bigla sta volando in questa stagione e dopo il secondo posto al Giro Rosa è pronta a centrare la grande vittoria. Attenzione poi all’olandese Lucinda Brand (Sunweb) e alla polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) anche loro protagoniste sulle strade italiane. Chiudiamo proprio con le speranze dell’Italia, che si affiderà alla 25enne Erica Magnaldi (Bepink).

