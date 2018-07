Champions League 2018-2019, Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo…

Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in rovesciata a Torino che ha fatto scoccare l’amore tra Cristiano e la tifoseria bianconera (ricordando gli applausi tributati all’asso del Real Madrid), è il grande obiettivo.

Ora che il fuoriclasse portoghese è tra le fila della Vecchia Signora si crede con maggior convinzione alla Champions e, a quanto pare, lo pensano anche i book-makers. La Juve infatti è in cima alla lista per il successo finale con le stesse quotazioni di Manchester City e Barcellona (6.5), davanti a colossi come il Real, il Psg ed il Bayern Monaco (8.0). Una posizione che potrebbe stupire anche se, guardando alle prestazioni recenti della compagine di Torino con due finali all’attivo nel 2015 e nel 2017, pensare che possa essere qualcosa di meglio di una semplice outsider non è così ardito.

Di sicuro c’è che con Ronaldo in rosa vi è stato un aumento sostanziale dal punto di vista social (+1.55 milioni di follower su Instagram) e il valore di un’azione della Juventus in Borsa è arrivato a 0,90. Scopriremo nel corso degli incontri se a questi numeri roboanti ne seguiranno altri, strettamente legati al campo da gioco.

LA CLASSIFICA DELLE FAVORITE PER LA CHAMPIONS LEAGUE 2019 SECONDO I BOOK-MAKERS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Cristiano barni / Shutterstock.com