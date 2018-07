Usain Bolt ci riprova: l’ex sprinter giamaicano in prova con una squadra di calcio australiana

Usain Bolt non molla e vuole realizzare il suo sogno. L’ex sprinter giamaicano, messe da parte le scarpette chiodate con le quali ha vinto tutto scrivendo pagine di storia sulle piste di atletica leggera, aspira ad essere un calciatore, nonostante i provini con Manchester United e Borussia Dortmund non abbiano dato esito positivo nei mesi passati.

Usain però non intende desistere ed eccolo nuovamente con tenuta calcistica nella A-League australiana, vestendo la maglia dei Central coast Mariners. Un contesto diverso rispetto alla Premier League ed alla Bundesliga per il 31enne campione olimpico, nel quale si cimenterà per un periodo di sei settimane, a partire dal prossimo mese presso il centro sportivo del club a Gosford, a circa 75 km a nord di Sydney.

Scopriremo, dunque, se l’avventura di Bolt-giocatore in Australia avrà maggior fortuna.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Andrew Makedonski / Shutterstock.com