Canottaggio, Mondiali Under 23 Poznan 2018: sette equipaggi azzurri passano il turno, due sono già in Finale A

Sono scattati oggi a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23 di canottaggio con le batterie di 10 delle 22 specialità in programma: buono il bilancio dell’Italia, in acqua con 9 equipaggi, che centra due Finali A, tre semifinali, due quarti di finale e due ripescaggi. Domani batterie delle altre specialità e ripescaggi delle gare odierne.

Nel quattro con maschile Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Nunzio Di Colandrea ed Antonio Cascone (CN Posillipo), con Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) timoniere, vincono la prima batteria in 6’19″54 e vanno direttamente in Finale A con il secondo crono assoluto.

Nel singolo pesi leggeri maschile Dimitri Morselli (SC Tritium) vince la seconda batteria in 7’09″29 e passa ai quarti con il quarto crono assoluto.

Nel due senza pesi leggeri maschile Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio (RYCC Savoia) chiudono secondi nella prima batteria in 6’47″03 alle spalle della Grecia (6’41″39) e dovranno passare dai ripescaggi.

Nel quattro di coppia pesi leggeri femminile Giulia Mignemi (SC Aetna), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Allegra Francalacci (SC Firenze) ed Arianna Noseda (SC Lario) vincono la prima batteria in 6’34″60 e passano in Finale A con il miglior crono in assoluto.

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Riccardo Italiano (SC Esperia), Lorenzo Fontana (SC Menaggio), Niels Torre (SC Viareggio), Neri Muccini (SC Esperia) chiudono al quarto posto in 6’05″63 nella prima batteria e dovranno passare dai ripescaggi.

Nel singolo maschile Emanuele Giarri (SC Arno) chiude al secondo posto la quarta batteria in 7’14″48 e passa ai quarti di finale con il quinto crono complessivo.

Nel due senza femminile Giorgia Pelacchi (SC Lario) ed Aisha Rocek (Carabinieri – SC Lario) chiudono al terzo posto la seconda batteria in 7’27″91 e passano in semifinale con il sesto crono complessivo.

Nel due senza maschile Andrea Maestrale e Raffaele Giulivo (Marina Militare) giungono secondi nella quarta batteria in 6’46″50 e vanno in semifinale con il secondo crono assoluto.

Nel quattro senza maschile Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Giorgio Casaccia Gibelli (Rowing Club Genovese), Salvatore Monfrecola (CN Posillipo), Edoardo Lanzavecchia (SC Armida) centrano il terzo posto nella terza batteria in 6’13″83 e passano in semifinale con il quinto tempo complessivo.

Nel quattro di coppia femminile non c’erano equipaggi italiani in gara.













Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it