Atletica, Europei 2018: Italia senza Meucci nella maratona. La novità Faniel per stupire con La Rosa e Rachik

L’Italia dovrà scontare la cocente assente di Daniele Meucci agli Europei 2018 di atletica leggera, in programma a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. Il Campione in carica della Maratona è stato costretto a rinunciare all’evento a causa di una polmonite e la nostra Nazionale perde una carta da medaglia, uno degli uomini di punta del nostro movimento che poteva tranquillamente salire sul podio. Il 32enne toscano guarderà la gara in televisione e proverà a tifare per gli altri italiani in gara anche se portare a casa una medaglia non sarà assolutamente semplice. La concorrenza è davvero spietata e gli altri azzurri saranno degli outsider, chiamati a una vera e propria impresa se vorranno fare gara di vertice.

Eyob Ghebrehiwet Faniel è il nome nuovo per la 42km azzurra. Questo 25enne nato in Eritrea, vive in Italia dal 2004 quando raggiunse il papà. Ha giocato a calcio, poi ha lavorato come manutentore in una piscina e ha ottenuto la cittadinanza nel 2015. Allenato da un mito come Ruggero Pertile, Eyob è finito sotto i riflettori nel 2017 quando indossò la maglia azzurra in Coppa Europa dei 10000m e poi vinse la Maratona di Venezia in 2h12:16, suo personale. In questa stagione lo abbiamo già visto sulla mezza a Praga (1h02:27) e punta dritto agli Europei dove saranno presenti anche Yassine Rachik (25enne di origini marocchine con un buon passato giovanile sui 10000 metri) e l’espertissimo Stefano La Rosa, 32enne che si sta dedicando alla Maratona da un paio di stagioni e che dopo il ritiro degli ultimi Mondiali vorrà assolutamente riscattarsi. Tre possibili outsider, tre mine vaganti che proveranno a regalare una gioia all’Italia in una gara che spesso ci ha sorriso ma in cui non partiremo come favoriti vista l’assenza della stella Meucci. Arriveranno delle gioie dalle strade di Berlino per i nostri colori?