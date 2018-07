Canottaggio, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Tra i tanti sport che saranno in programma nella manifestazione europea multisport di Glasgow, c’è il canottaggio: in Scozia dal 2 al 5 agosto saranno in palio i titoli continentali sia nelle specialità olimpiche che in quelle non olimpiche. Previste trasmissioni anche sulle reti Rai.

Di seguito il programma completo della rassegna di canottaggio.

Giovedì 2 agosto

10.30-15.00 Batterie

17.00-17.30 Ripescaggi

Venerdì 3 agosto

10.30-13.00 Ripescaggi e semifinali

13.00-13.20 Finali C specialità non olimpiche

Sabato 4 agosto

10.15-11.00 Finali B specialità non olimpiche

11.00-12.00 Semifinali specialità olimpiche

12.00-14.15 Finali A specialità non olimpiche

Domenica 5 agosto

10.45-11.00 Finali C specialità olimpiche

11.00-12.00 Finali B specialità olimpiche

12.00-14.15 Finali A specialità olimpiche













Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

