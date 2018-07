Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2018: l’Italia non va in Svizzera e si concentra sugli Europei

L’Italia salterà anche la terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio: dopo Duisburg, anche a Lucerna non ci saranno equipaggi azzurri al via. Una scelta tecnica per concentrarsi sugli Europei in programma a Glasgow tra il 2 ed il 5 agosto.

Eppure in Svizzera non mancheranno nomi importanti, in quanto molte nazionali useranno l’appuntamento quale selezione per Mondiali senior o under 23, dunque ci sarà comunque da divertirsi. Inoltre si scopriranno domenica i vincitori della Coppa del Mondo 2018 delle diverse specialità.

A fine mese infatti si terranno a Poznan, in Polonia, i Mondiali Under 23, ai quali l’Italia sarà presente, in contemporanea alla Coupe de la Jeunesse, poi i già citati Europei senior e, la settimana successiva sarà la volta dei Mondiali junior, in contemporanea ai Mondiali universitari.

A metà settembre infine il clou stagionale con i Mondiali senior di Plovdiv in Bulgaria: vedremo se pagherà la scelta dell’Italia di non passare per due delle tre tappe di Coppa del Mondo per preparare l’evento. Nell’ultimo biennio in effetti, gli azzurri non hanno scelto il circuito maggiore per confrontarsi con le altre nazionali, ma lo hanno fatto direttamente nelle rassegne continentali ed iridate.













Foto: Federcanottaggio

