Canoa slalom, Mondiali junior/under23 Ivrea 2018: passano in semifinale tutti gli azzurrini impegnati

Si sono appena concluse le eliminatorie delle prove della categoria junior della sessione pomeridiana agli Europei junior/under23 di canoa slalom in corso ad Ivrea: passano alle semifinali nel K1 maschile Leonardo Grimandi, Jakob Luther e Valentin Luther, e nel C1 femminile Elena Borghi, Marta Bertoncelli ed Elena Micozzi.

Nel K1 maschile centrano la qualifica nella prima discesa sia Leonardo Grimandi, settimo in 84.86, sia Jakob Luther, nono in 84.89, che Valentin Luther, 13° in 85.65. Nel C1 femminile Elena Borghi ottiene il passaggio nella prima run in 104.54, crono che le vale la quinta posizione. Devono ricorrere alla seconda run Marta Bertoncelli, poi seconda in 109.15, ed Elena Micozzi, terza in 109.41.

Domani nella sessione mattutina semifinali e finali del C2 misto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

robertosantangelo@oasport.it