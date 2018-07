Pentathlon, Europei 2018: tutte qualificate le azzurre alla finale femminile individuale di sabato

Quattro su quattro per le azzurre nelle qualificazioni della prova femminile degli europei di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Szèkesfehèrvàr in Ungheria. Le nostre rappresentanti, divise equamente nei due gruppi, hanno disputato una prova solida, raggiungendo la finale di sabato 21 luglio senza alcun problema.

I RISULTATI

Nel Gruppo A, vinto dalla russa Gulnaz Gubaydullina con 1023 punti, seconda posizione, ma stesso punteggio, per la nostra Alice Sotero (e anche per la francese Marie Oteiza). Chiude al quinto posto, alle spalle della britannica Samantha Murray, la nostra Francesca Tognetti con un ottimo punteggio di 1021 punti, in un raggruppamento nel quale le prime 15 si sono qualificate con un divario di appena 13 lunghezze.

Nel Gruppo B, invece, il miglior punteggio lo ha realizzato la russa Uliana Batashova con 1034 punti, a pari merito con la ungherese Sarolta Kovacs, mentre la britannica Kate French, la georgiana Polina Matyukhevich e l’ucraina Valeriya Permykina hanno chiuso a 1033. La prima delle italiane è stata Alessandra Frezza, settima con 1032 punti, mentre Irene Prampolini è giunta 12esima, dopo una grande laser run, chiudendo con 1015 punti.

LE QUALIFICAZIONI

Nel Gruppo A la prova iniziale è stata la scherma che ha portato la britannica Samantha Murray in prima posizione con 18 vittorie e 5 sconfitte per 266 punti. Al secondo posto la francese Marie Oteiza con 17/6 e 258 punti, a pari merito con la bielorussa Iryna Prasiantsova e la nostra Francesca Tognetti. Quinta posizione per la padrona di casa Tamara Alekszejev con 15/8 e 242 punti, mentre è sesta la nostra Alice Sotero con 14/6 e 234 punti.

Si è passati, poi, alla prova di nuoto con Samantha Murray che ha concesso il bis, facendo segnare il miglior crono in 2:10.81 per 289 punti, davanti alla russa Gulnaz Gubaydullina in 2:10.86 (289) e alla nostra Alice Sotero, ottima in 2:11.57 (287). Quarta Marie Oteiza, davanti alle due irlandesi Natalya Colye e Sive Brassil. Solamente 19esima, invece, Francesca Tognetti in 2:24.62 per 261 punti. Dopo due discipline le nostre atlete si posizionano in terza e quarta piazza.

Posizioni pressoché confermate nella laser run, vinta dalla russa Anastasiia Vasileva che chiude in 11:40.72 per 600 punti, davanti alla lituana Gintare Venckauskaite in 12:08.18 (572) e alla tedesca Ronja Steiborn in 12:28.13 e 552 punti. Alice Sotero e Francesca Tognetti concludono assieme, 18esima e 19esima in 13:18.57 la prima e 13:18.85 la seconda, per 502 punti, sufficienti per una qualificazione senza patemi.

Nel Gruppo B si è partiti, invece, con il nuoto e subito con una doppietta ungherese con Sarolta Kovacs prima in 2:11.0 e 228 punti, davanti a Zsofia Foldhazi in 2:13.47 e 284 punti. Terza posizione per la russa Uliana Batashova in 2:15.40 (280), quarta e quinta per le due ucraine Anastasiya Spas in 2:15.40 (279) e Valeriya Permynka in 2:15.60 (279) mentre la prima italiana è Irene Prampolini, decima, in 2:18.81 (273), mentre Alessandro Frezza chiude 17esima in 2:24.03 e 262 punti.

Nella seconda prova, la scherma, migliore prestazione per tre atlete: la tedesca Janine Kohlmann, la georgiana Polina Matyukhevich e l’ucraina Valeriya Permykina con 16 vittorie e 7 sconfitte per un totale di 250 punti. Prima delle nostre Alessandra Frezza, sesta, con 14/9 e 234 punti, mentre Irene Prampolini si ferma in 19esima posizione con 8/15 e 186 punti. Dopo due prove, situazione non idilliaca per i colori italiani con Alessandra Frezza nona con 496 punti (contro i 528 della capoclassifica Valeriya Permykina) e Irene Prampolini 18esima con 459, a rischio eliminazione.

La laser run ha visto il successo di Anastasiya Prokopenko in 11:58.20 per 582 punti, davanti alla nostra Irene Prampolini, ottima in 12.24.56 (556) e alla lituana Aurelija Tamasauskaite in 12:25.41 (555). Nona posizione per Alessandra Frezza in 12:44.48 e 536 punti, sufficienti per qualificarsi a sua volta.

Foto: Facebook Alice Sotero