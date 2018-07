Canoa slalom, Mondiali junior/under23 Ivrea 2018: argento per Marta Bertoncelli nell’ultima giornata

Si chiudono con una nuova medaglia d’argento per l’Italia i Mondiali junior/under23 di canoa slalom disputati ad Ivrea: la conquista Marta Bertoncelli nel C1 junior. Nel K1 junior invece è settimo Jakob Luther. Gli altri quattro azzurrini impegnati oggi sono stati eliminati in semifinale.

Nel C1 femminile junior Marta Bertoncelli conquista la medaglia d’argento con il crono di 101.24 (2 penalità) a soli 0.79 dalla ceca Gabriela Satkova, vittoriosa in 100.45 (percorso netto). Bronzo alla slovacca Sona Stanovska, terza in 104.55 (2 penalità), a 4.10 dalla vincitrice. Fuori in semifinale Elena Borghi, 15ma in 126.33, ed Elena Micozzi, 27ma in 230.35.

Nel K1 maschile junior Jakob Luther chiude al settimo posto in 83.72 (percorso netto), a 4.32 dal vincitore, il ceco Jan Barta, oro in 79.40 (percorso netto), davanti al francese Anatole Delassus, secondo in 80.32 (percorso netto), a 0.92. Terzo il ceco Tomas Zima, con 81.00 (2 penalità), staccato di 1.60. Fuori in semifinale Valentin Luther, 16° in 86.15, e Leonardo Grimandi, 24° in 90.47.













Foto: Federcanoa

