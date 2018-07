Scherma, Mondiali 2018 – Mara Navarria: “Dedicata al mio maestro scomparso. Un oro vinto con la famiglia”

Mara Navarria, spadista azzurra che prima di oggi non aveva vinto a livello individuale medaglie europee o mondiali, si prende il tetto del mondo, conquistando, oltre ad oro e titolo iridato, anche la Coppa del Mondo. L’atleta friulana ha parlato al sito federale al termine della fantastica galoppata che l’ha portata al trionfo finale.

Il primo pensiero è per una persona che non c’è più: “Era una promessa che avevo fatto al mio ex maestro Oleg Pouzanov e lui da lassù so che sta sorridendo. Questa medaglia non è solo mia. E’ di mio marito e di mio figlio Samuele, cosi come del mio maestro Roberto Cirillo e dello staff della Nazionale, la mia seconda famiglia. E’ di tutti coloro che lavorano con me“.

La spadista di Udine, classe 1985, ha appena compiuto 33 anni: “E’ un cammino lungo ed adesso voglio godermi questa emozione fortissima. E’ il miglior regalo di compleanno che potessi augurarmi. Ora si pensa alla gara a squadre e poi a festeggiare a casa mia a Carlino con tutta la mia famiglia e con tutte le persone che salgono con me stasera sul podio“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi-Federscherma

robertosantangelo@oasport.it