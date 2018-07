Calendario Wimbledon 2018, il programma di venerdì 6 luglio: gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv

Quinta giornata di Wimbledon. Domani si disputeranno i primi incontri di terzo turno. Torna in campo Roger Federer, che chiuderà il programma del Campo Centrale affrontando il tedesco Jan-Lennard Struff, seguendo nell’ordine di gioco Serena Williams, impegnata con la francese Kristina Mladenovic. Ma domani sarà la giornata di Camila Giorgi, in cerca del pass per il quarto turno contro la russa Katerina Siniakova, e Thomas Fabbiano, che se la dovrà vedere col greco Stefanos Tsitsipas.

La giornata di Wimbledon sarà trasmessa su Sky Sport, che dedica allo Slam londinese sei canali, che trasmetteranno gli incontri dei campi principali. In streaming, invece, partite visibili su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della giornata di Wimbledon.

Il programma di venerdì 6 luglio

CENTRE COURT – 14:00

1. Sam Querrey vs Gael Monfils

2. Kristina Mladenovic vs. Serena Williams

3. Roger Federer vs. Jan-Lennard Struff

NO.1 COURT – 14:00

1. Kiki Bertens vs Venus Williams

2. Karolina Pliskova vs Mihaela Buzarnescu

3. Dennis Novak vs Milos Raonic

NO.2 COURT – 12:30

1. Philippe Kohlschreiber vs Kevin Anderson

2. Julia Goerges vs Barbora Strykova

3. John Isner vs Radu Albot

NO.3 COURT – 12:30

1. Evgenija Rodina vs Madison Keys

2. Yanina Vickmayer vs Donna Vekic

3. Adrian Mannarino vs Daniil Medvedev

4. N. Skupski (GBR)/N. Broady (GBR) vs J. Salisbury (GBR)/K. Dunne (GBR)

COURT 12 – 12:30

1. Lucie Safarova vs Ekaterina Makarova

2. P. Lorenzi (ITA)/A. Ramos-Vinolas (ESP) vs J. Murray (GBR)/B. Soares (BRA) (5)

3. Stefanos Tsitsipas vs. Thomas Fabbiano

COURT 18 – 12:30

1. Katerina Siniakova vs Camila Giorgi

2. O. Marach (AUT)/M. Pavic (CRO) (1) vs F. Delbonis (ARG)/M. Reyes-Varela (MEX)

3. Guido Pella vs Mackenzie McDonald

COURT 5 – 12:30

K. Krawietz (GER)/A. Mies (GER) v P. Cuevas (URU) 11/M. Granollers (ESP) 11

V. Kudermetova (RUS)/A. Sabalenka (BLR) v L. Hradecka (CZE) 14/S-W. Hsieh (TPE) 14

COURT 6 – 12:30

F. Martin (FRA)/R. Olaru (ROU) v T. Kokkinakis (AUS)/A. Barty (AUS)

P. Martic (CRO)/M. Rybarikova (SVK) v winner of I. Bara (ROU)/A. Cornet (FRA) v A. Klepac (SLO)/M. Martinez Sanchez (ESP)

A. Vasilevski (BLR)/A. Rodionova (AUS) v L. Bambridge (GBR)/K. Boulter (GBR)

A. Sancic (CRO)/P. Martic (CRO) v A. Sitak (NZL)/L. Kichenok (UKR)

COURT 7 – 12:30

R. Bopanna (IND) 12/E. Roger-Vasselin (FRA) 12 v F. Nielsen (DEN)/J. Salisbury (GBR)

J. Cerretani (USA)/R. Voracova (CZE) v J-P. Smith (AUS)/D. Gavrilova (AUS)

M. Bryan (USA)/B. Mattek-Sands (USA) v P. Oswald (AUT)/X. Knoll (SUI)

COURT 8 – 12:30

A. Qureshi (PAK) 9/J. Rojer (NED) 9 v K. Skupski (GBR)/N. Skupski (GBR)

X. Han (CHN)/L. Kumkhum (THA) v V. King (USA) 17/K. Srebotnik (SLO) 17

N. Monroe (USA)/O. Kalashnikova (GEO) v K. Skupski (GBR)/A. Smith (GBR)

COURT 10 – 12:30

R. Jebavy (CZE)/A. Molteni (ARG) v J. Cabal (COL) 6/R. Farah (COL) 6

S. Kenin (USA)/S. Vickery (USA) v K. Flipkens (BEL) 13/M. Niculescu (ROU) 13

C. McHale (USA)/J. Ostapenko (LAT) v H. Chan (TPE) 7/Z. Yang (CHN) 7

COURT 14 – 12:30

M. Bryan (USA) 7/J. Sock (USA) 7 v S. Arends (NED)/M. Middelkoop (NED)

R. Atawo (USA) 11/A-L. Groenefeld (GER) 11 v T. Maria (GER)/H. Watson (GBR)

J. Peers (AUS)/S. Zhang (CHN) v H. Podlipnik-Castillo (CHI)/L. Marozava (BLR)

A. Qureshi (PAK)/A. Parra Santonja (ESP) v A. Molteni (ARG)/M. Ninomiya (JPN)

COURT 15 – 12:30

M. Minella (LUX)/A. Sevastova (LAT) v G. Garcia Perez (ESP)/F. Stollar (HUN)

D. Inglot (GBR) 15/F. Skugor (CRO) 15 v M. Demoliner (BRA)/S. Gonzalez (MEX)

N. Mektic (CRO) 8/A. Peya (AUT) 8 v M. Basic (BIH)/D. Lajovic (SRB)

COURT 16 – 12:30

A. Sancic (CRO)/A. Vasilevski (BLR) v R. Haase (NED)/R. Lindstedt (SWE)

G. Dabrowski (CAN) 6/Y. Xu (CHN) 6 v S. Aoyama (JPN)/J. Brady (USA)

A. Rosolska (POL)/A. Spears (USA) v L. Chan (TPE) 5/S. Peng (CHN) 5

H. Nys (FRA)/S. Aoyama (JPN) v M. Daniell (NZL)/N. Kichenok (UKR)

M. Matkowski (POL)/M. Buzarnescu (ROU) v D. Sharan (IND)/A. Rosolska (POL)

COURT 17 – 12:30

J. Erlich (ISR)/M. Matkowski (POL) v L. Kubot (POL) 2/M. Melo (BRA) 2

E. Mertens (BEL) 8/D. Schuurs (NED) 8 v E. Makarova (RUS)/V. Zvonareva (RUS)

R. Haase (NED)/K. Flipkens (BEL) v F. Skugor (CRO)/V. King (USA)

S. Gonzalez (MEX)/R. Atawo (USA) v N. Mahut (FRA)/E. Svitolina (UKR)

CAMPO DA DEFINIRE – NON PRIMA DELLE 18

J. Sock (USA)/S. Stephens (USA) v D. Inglot (GBR)/S. Stosur (AUS)

R. Lindstedt (SWE)/Z. Yang (CHN) v J. Clarke (GBR)/H. Dart (GBR)

W. Koolhof (NED)/E. Mertens (BEL) v J. Murray (GBR)/V. Azarenka (BLR)













