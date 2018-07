Calendario Wimbledon 2018, il programma di sabato 7 luglio: gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv

Sabato 7 luglio si disputeranno i match del turno turno maschile e femminile a Wimbledon 2018 prima della consueta domenica di riposo. Verrà così definito il tabellone degli ottavi di finale ed entreremo nel vivo della seconda settimana. Si preannuncia una giornata particolarmente interessante: torna in campo Rafael Nadal che sarà impegnato sul campo centrale contro il giovane De Minaur, l’Italia si affida invece a Fabio Fognini che giocherà l’ultimo match sul campo 3 contro Vesely (chiudo nel tardo pomeriggio).

Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato di sabato 7 luglio a Wimbledon 2018 con tutti gli orari e i giocatori impegnati. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CAMPO CENTRALE – Dalle ore 14.00:

De Minaur vs Nadal

Kerber vs Osaka

Edmund vs Djokovic

CAMPO 1 – Dalle ore 14.00:

Halep vs Hsieh

Gulbis vs Zverev

Kyrgios vs Nishikori

CAMPO 2 – Dalle ore 12.30:

Del Potro vs Paire

Cibulkova vs Mertens

CAMPO 3 – Dalle ore 12.30:

Barty vs Kasatkina

Ostapenko vs Diatchenko

Vesely vs Fognini

CAMPO 12 – Dalle ore 12.30:

Van Uytvanck vs Kontaveit

Suarez Navarro vs Bencic

Khachanov vs Tiafoe

CAMPO 18 – Dalle ore 12.30:

Simon vs Ebden

Gavrilova vs Sasnovich













Foto: Alessio Marini