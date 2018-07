Calendario qualificazioni olimpiche Tokyo 2020: tutte le date e il programma degli eventi settimanali

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo: mancano due anni alla rassegna a cinque cerchi e i vari sport stanno per incominciare il loro percorso di qualificazione. Staccare il pass per l’evento sportivo più importante del quadriennio è difficile, i posti sono sempre pochi e il percorso è sempre molto arduo e impervio. Molte discipline hanno già svelato il regolamento delle varie qualificazioni e hanno già stilato un calendario che vi proponiamo di seguito con tutte le date e gli eventi che varranno per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

ATTENZIONE: non sono presenti tutti gli sport perché per alcuni devono ancora essere svelati i criteri di qualificazione.

CLICCA QUI PER I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI OLIMPICHE VERSO TOKYO 2020

DATE SPORT EVENTO SEDE 2018 28-30 giugno TAEKWONDO G1 Tarragona (Spagna) 7-8 luglio JUDO Continental Cup Cina Taipei (Taipei) 5-8 luglio TAEKWONDO G1 Amman (Giordania) 7-8 luglio TRIATHLON Coppa del Mondo Tiszaujavros (Ungheria) 14-15 luglio TRIATHLON World Series Amburgo (Germania) 20-23 luglio TAEKWONDO G1 Barranquilla (Colombia) 18-24 luglio TAEKWONDO G2 Jeju (Corea del Sud) 27-29 luglio JUDO Grand Prix Zagabria (Croazia) 27-29 luglio TAEKWONDO Coppa del Mondo Wuxi (Cina) 27-29 luglio TRIATHLON World Series Edmonton (Canada) 1-31 luglio SOFTBALL Mondiali Chiba (Giappone) 3 agosto TAEKWONDO G2 Mahina City (Filippine) 3-5 agosto TAEKWONDO G1 Buenos Aires (Argentina) 2-7 agosto CICLISMO SU PISTA Europei Glasgow (Gran Bretagna) 10-12 agosto JUDO Grand Prix Budapest (Ungheria) 10-12 agosto TAEKWONDO Grand Prix Mosca (Russia) 30 luglio – 12 agosto VELA Mondiali Aarhus (Danimarca) 11-15 agosto TAEKWONDO G1 Seoul (Corea del Sud9 14-16 agosto TAEKWONDO G1 Mosca (Russia) 18 agosto TRIATHLON Coppa del Mondo Losanna (Svizzera) 18-19 agosto JUDO Continental Cup Minsk (Bielorussia9 18-22 agosto JUDO Giochi Asiatici Jakarta (Indonesia) 25-26 agosto TRIATHLON World Series Montreal (Canada) 18 agosto – 2 settembre HOCKEY PRATO Giochi Asiatici Jakarta (Indonesia) 30 agosto – 2 settembre TAEKWONDO G2 San José (Porto Rico) 18 agosto – 2 settembre TIRO CON L’ARCO Giochi Asiatici Jakarta (Indonesia) 1-2 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Karlovy Vary (Rep. Ceca) 18 agosto – 2 settembre VELA Giochi Asiatici Jakarta (Indonesia) 6-8 settembre TAEKWONDO G1 Ramallah (Palestina) 8-9 settembre JUDO Continental Cup Santo Domingo (Cuba) 31 agosto – 15 settembre TIRO A SEGNO Mondiali Changwon (Corea del Sud) 31 agosto – 15 settembre TIRO A VOLO Mondiali Changwon (Corea del Sud) 10-16 settembre GINNASTICA RITMICA Mondiali Sofia (Bulgaria) 14-16 settembre KARATE Premier League Berlino (Germania) 14-16 settembre TAEKWONDO G1 Varsavia (Polonia) 13-16 settembre TAEKWONDO G1 Richmond (Canada) 12-16 settembre TRIATHLON World Series Gold Coast (Australia) 19-21 settembre TAEKWONDO Grand Prix Taoyuan (Taipei) 10-23 settembre EQUITAZIONE Mondiali Tyron (USA) 21-23 settembre KARATE Serie A Santiago (Cile) 21-23 settembre TAEKWONDO G1 Beirut (Libano) 22-23 settembre TRIATHLON Coppa del Mondo Weihai (Cinaa) 20-27 settembre JUDO Mondiali Baku (Azerbaijan) 22-30 settembre BASKET Mondiali (femminile) Tenerife (Spagna) 28-30 settembre TAEKWONDO G1 Nicosia (Cipro) 6-7 ottobre JUDO Continental Cup Glasgow (Gran Bretagna) 6-7 ottobre TAEKWONDO G1 Riga (Lettonia) 12-14 ottobre JUDO Grand Prix Cancun (Messico) 12-14 ottobre KARATE Premier League Tokyo (Giappone) 12-14 ottobre TAEKWONDO G1 Kigali (Rwanda) 13-14 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Sarasota (USA) 19-21 ottobre TAEKWONDO Grand Prix Manchester (Gran Bretagna) 19-21 ottobre TAEKWONDO G1 Atene (Grecia) 20-21 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Salinas (Ecuador) 25-27 ottobre JUDO Grand Slam Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 27 ottobre TRIATHLON Coppa del Mondo Tongyeong (Corea del Sud) 27-28 ottobre TAEKWONDO G1 Belgrado (Serbia) 26-28 ottobre TAEKWONDO G1 Wuxi (Cina) 1 novembre TAEKWONDO G1 Nigeria 25 ottobre – 3 novembre GINNASTICA ARTISTICA Mondiali Doha (Qatar) 3-4 novembre JUDO Continental Cup Aktau (Kazakhstan) 1-4 novembre TAEKWONDO G1 Bucarest (Romania) 30 ottobre – 10 novembre TIRO A SEGNATI Campionati Americani Guadalajara (Messico) 30 ottobre – 11 novembre TIRO A VLO Campionati Americani Guadalajara (Messico) 9-11 novembre JUDO Grand Prix Tashkent (Uzbekistan) 6-11 novembre KARATE Mondiali Madrid (Spagna) 10-11 novembre TAEKWONDO G1 Zagabria (Croazia) 10-11 novembre TRIATHLON Coppa del Mondo Miyazaki (Giappone) 17-18 novembre JUDO Continental Cup Dakar (Senegal) 16-18 novembre JUDO Grand Prix The Hague (Paesi Bassi) 17-18 novembre JUDO Continental Cup Perth (Australia) 17-18 novembre TAEKWONDO G2 Parigi (Francia) 22-23 novembre TAEKWONDO Finals Grand Prix Fujairah (Emirati Arabi Uniti) 23-25 novembre JUDO Grand Slam Osaka (Giappone) 24-25 novembre JUDO Continental Cup Yaoundè (Camerun) 24-25 novembre TAEKWONDO Mondiali a squadre Fujairah (Emirati Arabi Uniti) 24-25 novembre TAEKWONDO G1 Ramla (Israele) 24-25 novembre JUDO Continental Cup Hong Kong (Cina) 27 novembre – 3 dicembre TAEKWONDO G1 Rio de Janeiro (Brasile) 7-9 dicembre KARATE Serie A Shanghai (Cina) 15-16 dicembre JUDO Master San Pietroburgo (Russia) 30 novembre – 16 dicembre PALLAMANO Europei (femminile) Francia 9-16 dicembre TAEKWONDO Grand Slam Champions Series Wuxi (Cina) 10-27 gennaio PALLAMANO Mondiali (maschile) Danimarca e Germania 2019 Gennaio VOLLEY Torneo di qualificazione mondiale Da definire 20 gennaio – 13 febbraio CALCIO Campionato Sudamericano U20 (maschile) Cile 20-28 febbraio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Nuova Delhi (India) 27 febbraio – 3 marzo CICLISMO SU PISTA Mondiali Pruszkow (Polonia) 15-25 marco TIRO A VOLO Coppa del Mondo Acapulco (Messico) 5-15 aprile TIRO A VOLO Coppa del Mondo Al Ain (Emirati Arabi Uniti) 23 aprile – 1° maggio TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Pechino (Cina) 7-12 maggio BADMINTON World Tour Super 300 Sydney (Australia) 7-17 maggio TIRO A VOLO Coppa del Mondo Changwon (Corea del Sud) 25 maggio – 1° giugno TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Monaco (Germania) 9-16 giugno TIRO CON L’ARCO Mondiali s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) 16-30 giugno CALCIO Europei U21 (maschile) Italia Giugno PENTATHLON Coppa del Mondo Tokyo (Giappone) 20-30 giugno TIRO A SEGNO European Games Minsk (Bielorussia) 20-30 giugno TIRO A VOLO European Games Minsk (Bielorussia) 20-30 giugno TIRO CON L’ARCO European Games Minsk (Bielorussia) 7 giugno – 7 luglio CALCIO Mondiali (femminile) Francia 8-20 luglio CALCIO Giochi del Pacifico (maschile) Samoa 16-21 luglio BADMINTON World Tour Super 1000 Jakarta (Indonesia) 23-28 luglio BADMINTON World Tour Super 750 Tokyo (Giappone) 12-28 luglio NUOTO Mondiali Gwangju (Corea del Sud) 12-28 luglio NUOTO DI FONDO Mondiali Gwangju (Corea del Sud) 12-28 luglio NUOTO SINCRONIZZATO Mondiali Gwangju (Corea del Sud) 12-28 luglio PALLANUOTO Mondiai Gwangju (Corea del Sud) 12-28 luglio TUFFI Mondiali Gwangju (Corea del Sud) Luglio TIRO A SEGNO Europei Bologna (Italia) 30 luglio – 4 agosto BADMINTON World Tour Super 500 Bangkok (Thailandia) 6-11 agosto BADMINTON Tour Super 100 Hyderabad (India) 26 luglio – 11 agosto EQUITAZIONE Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto HOCKEY PRATO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto NUOTO SINCRONIZZATO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto PALLAMANO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto PALLANUOTO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto PENTATHLON Giochi Panamericani Lima (Perù) 6-11 agosto PENTATHLON Europei Bath (Germania) 26 luglio – 11 agosto TIRO A SEGNO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto TIRO A VOLO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto TIRO CON L’ARCO Giochi Panamericani Lima (Perù) 26 luglio – 11 agosto VELA Giochi Panamericani Lima (Perù) 13-18 agosto BADMINTON Tour Super 100 Akita (Giappone) 11-22 agosto TIRO A VOLO Coppa del Mondo Lahti (Finlandia) 19-25 agosto EQUITAZIONE Europei Rotterdam (Paesi Bassi) Agosto SOFTBALL Torneo qualificazione America Da definire Agosto SOFTBALL Torneo qualificazione Asia/Oceania Da definire 25 agosto – 1° settembre CANOTTAGGIO Mondiali Linz (Austria) 28 agosto – 1° settembre CICLISMO MTB Mondiali Mont-Sainte-Anne (Canada) 23 agosto – 1° settembre HOCKEY PRATO Europei Anversa (Belgio) 18 agosto – 2 settembre TIRO CON L’ARCO Giochi Asiatici Jakarta (Indonesia) 26 agosto – 3 settembre TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Rio de Janeiro (Brasile) 3-8 settembre BADMINTON World Tour Super 300 Cina Taipei (Taipei) 10-15 settembre BADMINTON Tour Super 100 Vietnam 31 agosto – 15 settembre BASKET Mondiali (maschile) Cina 17-22 settembre BADMINTON World Tour Super 1000 Changzhou (Cina) 16-22 settembre GINNASTICA RITMICA Mondiali Baku (Azerbaijan) 24-29 settembre BADMINTON World Tour Super 500 Seoul (Corea del Sud) 20-29 settembre TIRO A SEGNO Campionati Africani Tipasa (Algeria) 20-29 settembre TIRO A VOLO Campionati Africani Tipasa (Algeria) Settembre CANOA SLALOM Mondiali Le Seu d’Urgell (Spagna) Settembre TIRO A VOLO Europei Lonato (Italia) 8-13 ottobre BADMINTON Tour Super 100 Almere (Paesi Bassi) 4-13 ottobre GINNASTICA ARTISTICA Mondiali Stoccarda (Germania) 15-20 ottobre BADMINTON World Tour Super 750 Odense (Danimarca) 22-27 ottobre BADMINTON World Tour Super 750 Parigi (Francia) 27 ottobre CICLISMO SU STRADA Chiusura Ranking per Nazioni Ottobre CALCIO Torneo qualificante CONCACAF (maschile) Da definire Ottobre CALCIO Campionati Africani (maschile) Ottobre SOFTBALL Torneo qualificante Europa/Africa Da definire 29 ottobre – 3 novembre BADMINTON World Tour Super 300 Macao (Cina) 26 ottobre – 4 novembre HOCKEY PRATO Torneo di qualificazione mondiale Da definire 3-11 novembre TIRO A SEGNO Campionati Asiatici Doha (Qatar) 3-11 novembre TIRO A VOLO Campionati Asiatici Doha (Qatar) 12-17 novembre BADMINTON World Tour 500 Hong Kong (Cina) 19-24 novembre BADMINTON World Tour Super 300 Seoul (Corea del Sud) Novembre BASEBALL Premier 12 Giappone/Australia Novembre TIRO A SEGNO Campionati Oceanici Sydney (Australia) Novembre TIRO A VOLO Campionati Oceanici Sydney (Australia) 26 novembre – 1° dicembre BADMINTON World Tour Super 300 Luchknow (India) 18 novembre – 1° dicembre CALCIO Campionati Oceanici (maschile) Nuova Caledonia 28 novembre – 1° dicembre TRAMPOLINO ELASTICO Mondiali Tokyo (Giappone) 29 novembre – 15 dicembre PALLAMANO Mondiali (femminile) Giappone Dicembre CALCIO Campionati Africani U23 (maschile) Egitto Dicembre VOLLEY Tornei qualificazione mondiale 3 sedi da definire 2020 Gennaio CALCIO Campionati Asiatici U20 (maschile) Da definire 10-26 gennaio PALLAMANO Europei (maschile) Austria/Danimarca/Norvegia Gennaio VOLLEY Tornei di qualificazione continentali 5 sedi da definire 3-13 febbraio BASKET Preolimpici 4 sedi da definire Febbraio BASEBALL Torneo di qualificazione Europa/Africa Da definire Febbraio CALCIO Torneo Qualificazione CONCACAF Da definire 26 febbraio – 1° marzo CICLISMO SU PISTA Mondiali Berlino (Germania) 1° marzo CICLISMO SU PISTA Chiusura Ranking per Nazioni Marzo BASEBALL Torneo di qualificazione America Da definire Marzo CALCIO Campionati Asiatici Da definire Marzo TIRO A SEGNO Europei Wroclaw (Polonia) 27-29 aprile CANOTTAGGIO Regata di qualificazione Europa Varese (Italia) 30 aprile GINNASTICA RITMICA Chiusura Ranking Aprile TIRO A SEGNO Torneo Qualificazione Europa Da definire Aprile TIRO A VOLO Torneo Qualificazione Europa Da definire 8-10 magio KARATE Torneo qualificante Parigi (Francia) 12 maggio CICLISMO BMX Chiusura Ranking per Nazioni 17-19 maggio CANOTTAGGIO Regata Finale Qualificazione Lucerna (Svizzera) 27 maggio CICLISMO MTB Chiusura Ranking per Nazioni Maggio GINNASTICA RITMICA Campionati Continentali 5 sedi da definire Maggio BASEBALL Torneo di qualificazione finale 2 giugno CICLISMO BMX Chiusura Ranking 22-28 giugno BEACH VOLLEY Continental Cup Da definire Da defininire ARRAMPICATA SPORTIVA Campionati Continentali 5 sedi da definire Da definire ARRAMPICATA SPORTIVA Classifica Finale Coppa del Mondo Da definire ARRAMPICATA SPORTIVA Torneo qualificante Tolosa (Francia) Da definire ARRAMPICATA SPORTIVA Mondiali Tokyo (Giappone) Da definire BASKET Tornei Preolimpici 4 sedi da definire Da definire BEACH VOLLEY Chiusura Ranking Da definire BEACH VOLLEY Mondiali Da definire Da definire CALCIO Playoff CAF-CONMEBOL Da definire Da definire CANOA SLALOM Qualificazioni continentali 5 sedi da definire Da definire CANOTTAGGIO Qualificazioni continentali 3 sedi da definire Da definire CICLISMO MTB Qualificazioni continentali Da definire Da definire CICLISMO PISTA Europei Da definire Da definire CICLSIMO PISTA Campionati Continentali Da definire Da definire CICLISMO STRADA Mondiali Da definire Da definire CICLISMO STRADA Campionati Continentali Da definire Da definire EQUITAZIONE Europei Da definire Da definire EQUITAZIONE Nations Cup Da definire Da definire EQUITAZIONE Chiusura Ranking Da definire Da definire EQUITAZIONE Eventi qualificanti Da definire Da definire TRAMPOLINO ELASTICO Coppa del Mondo Da definire Da definire TRAMPOLINO ELASTICO Campionati Continentali Da definire Da definire HOCKEY PRATO Qualificazioni continentali Da definire Da definire LOTTA Mondiali Da definire Da definire LOTTA Torneo qualificazione mondiale Da definire Da definire NUOTO DI FONDO Evento qualificante Da definire Da definire NUOTO SINCRONIZZATO Evento qualificante Da definire Da definire NUOTO SINCRONIZZATO Qualificazione Europa Da definire Da definire PALLAMANO Tornei qualificazione mondiale 3 sedi da definire Da definire PALLAMANO Qualificazione Asia Da definire Da definire PALLAMANO Qualificazione Africa Da definire Da definire PALLANUOTO Europei Da definire Da definire PALLANUOTO World League Da definire Da definire PALLANUOTO Torneo qualificazione mondiale Da definire Da definire PALLANUOTO Qualificazione Oceani Da definire Da definire PALLANUOTO Qualificazione Oceania Da definire Da definire PENTATHLON Mondiali Da definire Da definire TIRO CON L’ARCO Tornei di qualificazione continentali Da definire Da definire TRIATHLON Evento qualificante Da definire Da definire TUFFI Campionati Continentali Da definire Da definire VELA Mondiali Da definire Da definire VELA Qualificazioni continentali 5 sedi da definire